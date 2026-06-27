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Istorija: Zelenortska Ostrva prošla na Svjetskom prvenstvu, Mesi im je nagrada

Istorija: Zelenortska Ostrva prošla na Svjetskom prvenstvu, Mesi im je nagrada

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nisu ostvarila nijednu pobjedu i ispostavilo se da im nije bila ni potrebna. U nokaut fazi idu na Argentinu.

Zelenortska ostrva u nokaut fazi Svjetskog prvenstva Izvor: EPA/SAM WASSON

Zelenortska Ostrva odigrala su neriješeno protiv Saudijske Arabije (0:0) i to je bilo dovoljno da postanu najmanja zemlja koja je ikad učestvovala u nokaut fazi Mundijala. Bilo joj je uz to potrebno da Urugvaj ne pobijedi Španiju, što se i dogodilo.

Plakali su od sreće na tribinama u Hjustonu navijači debitanta na Svjetskom prvenstvu. Izdržao je na Svjetskom prvenstvu protiv Španje (0:0) uz herojski nastup golmana Vozinje, onda je iskoristio potpuni raspad Urugvaja i remijem 2:2 napravio još jedan, istorijski korak ka eliminacijama.



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Na Zelenortskim Ostrvima živi 525.000 ljudi i zauvijek će pamtiti ovaj uspjeh. Na Svjetsko prvenstvo stigla su eliminisavši petostrukog šampiona Afrike i ispostavilo se da taj uspjeh nije bilo slučajan. "Plave ajkule" će zato biti nagrađene utakmicom protiv Argentine i Lionela Mesija u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, 3. jula u Majami Gardensu.

Tagovi

Zelenortska Ostrva Mundijal 2026

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