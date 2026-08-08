U prvom kolu, crveno-plavi će u nedjelju (18.30) dočekati tim iz Mostara.

Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Između dva evropska duela sa bjeloruskim ML Vitebskom, fudbaleri Borca startovaće i sa ligaškim obavezama. Drugog dana vikenda, sa početkom u 18.30 časova, crveno-plavi će na Gradskom stadionu odmjeriti snage sa Veležom, koji je već završio evropsku avanturu za ovu sezonu. Tim iz Mostara je u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu eliminisao moldavski Milsami Orhei, ali je potom slovačka Dunajska Streda bila nepremostiva prepreka.

"U novu sezonu ulazimo sa ciljem da odbranimo titulu, imamo najviše ambicije. Kao što i sami znate, nakon ovih evropskih utakmica, počinje i nova ligaška sezona. Već u prvom kolu očekujemo ekipu Veleža i sigurno da ćemo imati još jednu zahtjevnu utakmicu jer su i oni igrali Evropu. Međutim, vjerujem da ćemo spremni dočekati nedjeljni meč. Ono što je bitno jeste da su ovi momci, svi koji imamo ovdje na raspolaganju, veoma dobro radili i trenirali i vjerujem da će to pokazati u nedjelju u prvenstvenoj utakmici", rekao je trener Borca Vinko Marinović pred ovaj duel, istakavši:

Vidi opis Borac protiv Veleža između dva okršaja sa Bjelorusima: "Imamo najviše ambicije, cilj je odbrana titule!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 19 19 / 19

"Sad ulazimo u jedan gust raspored gdje počinje i prvenstvo, imamo puno obaveza, ali nemamo puno vremena za pripreme utakmica. Međutim, važno je da smo čitav ovaj period, i pripremni dio i naravno i ovaj evropski, dobro radili, tako da imamo širok roster igrača. Vjerujem da će igrači svoj rad koji su uložili na najbolji mogući način prezentovati u periodu koji je ispred nas. Mislim da na svim pozicijama imamo dobre igrače, tako da ćemo vidjeti sa igračima ko je u kakvom stanju. Nama je cilj opet da ovu utakmicu isto odigraju najspremniji igrači, a isto tako imamo i veoma brzo i drugi evropski ispit. Imamo pred sobom još trening i odlučićemo koja će ekipa, odnosno koji će igrači početi utakmicu", rekao je Marinović, koji za ovaj duel sigurno ne može da računa na Srđana Grahovca i Omara Sijarića.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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