FIFA se hitno oglasila zbog ljubavnice Đanija Infantina: "Niko se nije žalio na gospodina predsjednika"

FIFA se oglasila povodom optužbi da je godinama plaćala ogromne svote novca ljubavnici Đanija Infantina.

Izvor: Luis ACOSTA / AFP / Profimedia

Nakon što je isplivao još jedan skandal FIFA i pojavila se informacija da je krovna kuća svjetskog fudbala plaćala ljubavnicu predsjednika organizacije Đanija Infantina oglasio se i osramoćeni i uzdrmani Švajcarac. Ponovo se FIFA našla na udaru i sada je morala da se oglasi. Naravno predsjednik Đani Infantino je odbacio optužbe kao neosnovane.

"Predsednik FIFA Đani Infantino najoštrije odbacuje ove tvrdnje i ističe da su kategorički neistinite. Svaka insinuacija o neprimjerenom ponašanju ili kršenju pravila služi za klevetu. Nijedan zaposlenik UEFA ili FIFA se nikada nije požalio na ponašanje gospodina Infantina i nije bilo nikakvih incidenata", navodi se u saopštenju.

Za šta je optužen Infantino?

Predsjednik FIFA je optužen da je putem UEFA plaćao svoju bivšu ljubavnicu. Cijelu priču donio je britanski "Telegraf", a engleski novinari tvrde da je suma koja je isplaćivana bila šestocifrena u evrima. Infantino je u UEFA radio od 2000. godine i bio je 16 godina u ovoj organizaciji, a optužuju ga da je stupio u vezu sa mlađom koleginicom koja je takođe radila u evropskoj kući fudbala. UEFA se takođe oglasila i negirala ove tvrdnje.

Infantinu je ovo samo jedan u nizu skandala nakon Svjetskog prvenstva pošto je veći dio fudbalskih saveza i organizacija ustao protiv njega kada je probao da proda dio dionica Mundijala američkim investitorima. Taj plan je propao i FIFA je zvanično odustala od njega, ali sada bi pred nove izbore 2027. u Rabatu kontroverzni Švajcarac mogao da ode sa čela FIFA jer je izgubio podršku skoro svih dosadašnjih saveznika.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!