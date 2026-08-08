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FIFA se hitno oglasila zbog ljubavnice Đanija Infantina: "Niko se nije žalio na gospodina predsjednika"

FIFA se hitno oglasila zbog ljubavnice Đanija Infantina: "Niko se nije žalio na gospodina predsjednika"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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FIFA se oglasila povodom optužbi da je godinama plaćala ogromne svote novca ljubavnici Đanija Infantina.

FIFA demantovala da je Infantino plaćao ljubavnicu Izvor: Luis ACOSTA / AFP / Profimedia

Nakon što je isplivao još jedan skandal FIFA i pojavila se informacija da je krovna kuća svjetskog fudbala plaćala ljubavnicu predsjednika organizacije Đanija Infantina oglasio se i osramoćeni i uzdrmani Švajcarac. Ponovo se FIFA našla na udaru i sada je morala da se oglasi. Naravno predsjednik Đani Infantino je odbacio optužbe kao neosnovane.

"Predsednik FIFA Đani Infantino najoštrije odbacuje ove tvrdnje i ističe da su kategorički neistinite. Svaka insinuacija o neprimjerenom ponašanju ili kršenju pravila služi za klevetu. Nijedan zaposlenik UEFA ili FIFA se nikada nije požalio na ponašanje gospodina Infantina i nije bilo nikakvih incidenata", navodi se u saopštenju. 

Za šta je optužen Infantino? 

Predsjednik FIFA je optužen da je putem UEFA plaćao svoju bivšu ljubavnicu. Cijelu priču donio je britanski "Telegraf", a engleski novinari tvrde da je suma koja je isplaćivana bila šestocifrena u evrima. Infantino je u UEFA radio od 2000. godine i bio je 16 godina u ovoj organizaciji, a optužuju ga da je stupio u vezu sa mlađom koleginicom koja je takođe radila u evropskoj kući fudbala. UEFA se takođe oglasila i negirala ove tvrdnje. 

Infantinu je ovo samo jedan u nizu skandala nakon Svjetskog prvenstva pošto je veći dio fudbalskih saveza i organizacija ustao protiv njega kada je probao da proda dio dionica Mundijala američkim investitorima. Taj plan je propao i FIFA je zvanično odustala od njega, ali sada bi pred nove izbore 2027. u Rabatu kontroverzni Švajcarac mogao da ode sa čela FIFA jer je izgubio podršku skoro svih dosadašnjih saveznika.

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Tagovi

FIFA UEFA fudbal Đani Infantino

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