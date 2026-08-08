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Oglasio se Ostoja Mijailović: "Obaviješten sam o njegovoj želji da ode"

Oglasio se Ostoja Mijailović: "Obaviješten sam o njegovoj želji da ode"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ostoja Mijailović oglasio se poslije informacija o odlasku Milije Vojinovića sa mjesta direktora ABA lige.

Ostoja Mijailović o odlasku Milije Vojinovića Izvor: MN PRESS

Nove promjene u ABA ligi, Milija Vojinović napušta poziciju direktora regionalnog takmičenja. Potvrdio je to i predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović u izjavi koja je dostavljena medijima.

"Obaviješten sam o želji sportskog direktora Milije Vojinovića da napusti tu funkciju kako bi se posvetio novim profesionalnim izazovima. S tim u vezi u najkraćem roku obaviću konsultacije sa članovima Predsjedništva ABA lige kako bismo zauzeli zajednički stav i preduzeli dalje korake", rekao je Mijailović.

Naglasio je da neće biti ugroženo funkcionisanje takmičenja i da je to najbitnije od svega.

"Ono što je svakako najvažnije istaći da ukoliko i bude bilo kakvih promjena, funkcionisanje Lige i samog takmičenja u tom sportskom dijelu ni na koji način neće biti ugroženo, jer imamo uhodan i dobro razrađen sistem. O svim detaljima i odlukama javnost će biti blagovremeno obaviještena", poručio je Ostoja Mijailović.

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Tagovi

ABA liga košarka Ostoja Mijailović Milija Vojinović

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