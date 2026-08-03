ABA liga bira najveće svih vremena: Navijači Partizana i Zvezde nikad nisu imali slađe muke

ABA liga proslavlja 25. godina postoja i u to ime proglasiće najbolje košarkaše lige dosad. Simbolično - njih 25

Izvor: MN PRESS

ABA liga postoji 25 godina i za to vrijeme mnogo svjetskih imena prošlo je kroz ovo takmičenje. Simbolično, ovo takmičenje izabraće 25 najboljih igrača u istoriji lige, a na listi se nalazi čak 125 imena. Mnogi od njih bili su oslonac Partizana i Crvene zvezde, preciznije oko 70 odsto igrača nosilo je dres Malog Kalemegdana ili Humske.

Glasanje za najboljih 25 trajaće od 3. do 9. avgusta. Konačni rezultati biće izvedeni na osnovu glasova:

Navijača - 5 odsto

Predstavnika medija - 5 odsto

Svih dobitnika nagrade za MVP ABA lige - 20 odsto

Svih dobitnika nagrade za trenera godine ABA lige - 70 odsto

Kombinovanje mišljenja navijača, igrača i struke ima za cilj da donese najbolji izbor. Ono što će navijačima "vječitih" biti posebno teško jeste da samo iz svog tima izaberu 25 imena. S obzirom na to da se na listi od 125 košarkaša nalaze 33 bivša ili sadašnja igrača Partizana, dok je 35 kandidata nosilo dres Crvene zvezde.

Ko su igrači Partizana koji su na listi?

Aleksa Avramović, Aleksandar Pavlović, Aleksandar Rašić, Aleks Marić, Bo Mekejleb, Bogdan Bogdanović, Dante Egzum, Davis Bertans, Dejan Milojević, Dragan Milosavljević, Dušan Kecman, Isak Bonga, Jan Veseli, Kevin Panter, Kosta Perović, Matijas Lesor, Milan Gurović, Milan Mačvan, Milenko Tepić, Miroslav Raduljica, Nemanja Gordić, Nikola Janković, Nikola Lončar, Nikola Milutinov, Nikola Peković, Novica Veličković, Petar Božić, Predrag Drobnjak, Ratko Varda, Uroš Tripković, Vlado Ilijevski, Vladimir Lučić i Vule Avdalović.

Ko su igrači Crvene zvezde koji su na listi?

Alen Omić, Boban Marjanović, Bojan Popović, Branko Lazić, Čarls Dženkins, Dejan Davidovac, Fakundo Kampaco, Filip Petrušev, Igor Rakočević, Jaka Blažič, Kevin Panter, Luka Mitrović, Markus Vilijams, Majk Cirbes, Marko Gudurić, Marko Simonović, Matijas Lesor, Milan Gurović, Mile Ilić, Milenko Topić, Miloš Teodosić, Miroslav Raduljica, Nemanja Bjelica, Nemanja Nedović, Nikola Ivanović, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Ognjen Kuzmić, Pero Antić, Redži Frimen, Stefan Jović, Stefan Marković, Stratos Perperoglu, Tadija Dragićević i Vasilije Micić.

Kroz istoriju bilo je nekoliko igrača koji su nosili dresove oba tima. Među njima su Kevin Panter, Matijas Lesor, Milan Gurović i Miroslav Raduljica.