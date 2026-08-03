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Neće ni u Partizan, ni u Crvenu zvezdu: Armoni Bruks iznenadio izborom novog kluba u Evroligi

Neće ni u Partizan, ni u Crvenu zvezdu: Armoni Bruks iznenadio izborom novog kluba u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Armoni Bruks na kraju ipak neće zaigrati u Beogradu za neke od vječitih rivala, već će karijeru da nastavi u Valensiji poslije bježanja iz Asvela.

Armoni Bruks u Valensiji Izvor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Armoni Bruks neće ni u Partizan ni u Crvenu zvezdu. Odabrao je novi klub u Evroligi i to definitivno neće biti u Beogradu, već u Španiji. Odlučio je da nastavi karijeru u Valensiji. Pomalo je iznenadio izborom kluba pošto je španska ekipa ostala bez velikog broja igrača i teško da će biti na istom nivou kao prošle sezone.

"Armoni Bruks će igrati za Valensiji sljedeće sezone. Igraće kao pozajmljeni igrač Asvela za predstojeću sezonu", otkrio je novinar Ćema de Lukas.

Dakle, za razliku od većine njegovih kolega on neće pobjeći iz francuskog kluba gdje je Toni Parker napravio potpuni haos i cirkus, već će biti na pozajmici. Da li će tu i ostati i šta se tačno dešava, detalja nema za sada.

Bruks je na početku prelaznog roka dovođen u vezu sa Partizanom, pa je onda odlučio da ode u Francusku. Međutim, kada je krenuo egzodus iz kluba spominjalo se da ga navodno želi i Zvezda. Ali, na kraju je iznenadio mnoge.

Bruks je prošle sezone u Evroligi na 38 mečeva imao prosjek od 13,1 poen, 3,5 skokova 1,4 asistenciju po meču.

"Toni Parker je prevarant i lažov"

O stvarima koje Toni Parker radi "iza kulisa" pričao je i poznati istraživački novinar Roman Molina koji je optužio četvorostrukog NBA šampiona za prevaru.

"Godinama je Parker bio poznat po tome da pravi sumnjive/katastrofalne kampanje prikupljanja sredstava za Asvel. Godinama mu je to prolazilo, posebno od LNB (francuska košarkaška liga). Samo zato što je Toni Parker. U jednom momentu cirkus mora da prestane. I da prestane da laže igrače o novcu koji se nikada neće pojaviti", napisao je Molina.

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Tagovi

Armoni Bruks KK Valensija

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