Toni Parker oteo Partizanu najvažnije pojačanje: "Gotovo je, njegov poziv je bio ključan"

Dragan Šutvić
Armoni Bruks definitivno će nastaviti karijeru u Francuskoj.

Armoni Bruks ne dolazi u Partizan

Evroligaški as Armoni Bruks po svemu sudeći definitivno neće doći u Partizan, već će otići u ASVEL. Francuski klub je na čelu sa gazdom Tonijem Parkerom odlučio da uloži značajan novac ovog ljeta i to znači da će i jedan od najtražnijih bekova Evrope otići u Vilberban.

Insajderski košarkaški nalozi tvrde da je sve dogovoreno i da će Bruks za dvogodišnji ugovor zarađivati 2,3 miliona evra po sezoni. Htjeli su ga beogradski crno-bijeli da bi ga uparili sa Karlikom Džounson, Armani Milano želio je da ga zadrži za veliki novac, ali u ovom trenutku djeluje da od toga neće biti ništa.

"Američki bek ne ide u Partizan, ni nazad u Armani. Uloga Tonija Parkera i njegov ambiciozni projekat bil su presudni", navedeno je.

Bruks napušta Milano poslije dvije godine i nakon sezone u kojoj je prosječno ubacivao 13,1 poen, uz 3,5 skokova i 1,4 asistencije. ASVEL će mu biti drugi tim u Evropi, nakon što je od 2019. pokušavao da se izbori za mjesto u NBA ligi u razvojnim timovima Atlante, Hjustona (koji ga je i potpisao na dvogodišnji ugovor), zatim u Toronto Reptorsima, Bruklin Netsima i u još nekoliko timova u "Dži ligi".

U Evropi je ipak ostavio mnogo bolji utisak i proglašen je najkorisnijem igračem Serije A za 2026.

