Gotova velika karijera: Svi mislili da nije do koljena ocu, on stigao iz četvrtog ranga i osvojio Premijer ligu

Dragan Šutvić
Kasper Šmajhel sa 39 godina završava karijeru. Ne zato što on to želi nego zato što tijelo jednostavno ne može više.

Kasper Šmajhel završio karijeru Izvor: JESPER ZERMAN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Gotova je jedna velika karijera. Iskusni danski golman Kasper Šmajhel neće ići na Mundijal pošto je povrijeđen i muči se sa povredom ramena, a sada je objavio da neće ni pokušati da se vrati na teren. Legendarni golman završio je karijeru titulom sa Seltikom u Škotskoj.

Zbog povrede ga nije bilo u epskom posljednjem kolu škotske Premijer lige u kome je Seltik pobjedom nad Hartsom osvojio trofej, a sada je sa 39 godina sin čuvenog Pitera Šmajhela objavio da je završio karijeru.

"Kada mi istekne ugovor sa Seltikom, prestaću s aktivnom fudbalskom karijerom. To je odluka koja je donesena umjesto mene. Savetovao sam se s raznim hirurzima i stručnjacima u vezi s ramenom i rekli su mi da ne treba da očekujem povratak vrhunskom fudbalu. Puno sam razmišljao, ali vjerujem da je sada pravi trenutak", rekao je Kasper Šmajhel.

Iako je djelovalo da neće uspjeti da izađe iz senke oca koji je jedan od najvećih golmana ikada uspio je Kasper u nekim stvarima i da ga nadmaši. Počeo je u Mančester sitiju koji ga je slao na pozajmice, a onda se ustalio u Nots Kauntiju u četvrtoj ligi. Odatle je otišao u drugu ligu u Lids, a onda je 2011. došao u Lester.

Igrao je za "lisice" u drugoj ligi nekoliko sezona i bio je ključni dio tima kada su osvojili Premijer ligu. Nakon odlaska branio je za Nicu,. Anderhelt i Seltik dvije sezone. Na kraju karijere imao 120 nastupa za nacionalni tim Danske, samo devet manje od oca. 

Kasper Šmajhel Seltik fudbal Danska

