Jovan Milošević sa 12 godina zamrzio crno-bijele: "Nisam htio da čujem za Partizan"

Jovan Milošević je u novom obraćanju istakao da ga je kao dječaka jako pogodio odlazak iz Partizana.

Izvor: MN PRESS

Jovan Milošević je za godinu dana u Partizanu oživio karijeru i došao čak i do reprezentacije. A sve to nakon što je rekao - nikad više Partizan. U intervjuu za "Mocart sport" otkrio je da ga je zapravo majka ubijedila da se vrati na "JNA".

"Sve što sam napisao na svom instagramu, to i mislim. U Partizanu mi je bilo najljepših godinu dana u životu. Sve što sam doživio, osjetio... Mogu samo o lijepom da pričam. Žao mi je što nisam ostao duže. A, eto, u prvi mah, što niko ne zna, nisam ni želio da dođem. To je nešto što ima predistoriju. Ja sam bio u Partizanu nekoliko godina kao klinac. Dolazio sam iz Čačka na svaku utakmicu, mnogo mi je to značilo. Kada je bio oproštaj Saše Ilića, bio sam u špaliru dječaka na terenu. A, onda malo poslije toga su mi rekli da nisam dovoljno dobar i da mogu da idem. Užasno teško sam to podnio, imao sam 12 godina. Probudio se strašan revolt u meni. Nisam htio da čujem više za Partizan. Osjećanje na nivou mržnje. To je nešto što, eto, malo ljudi zna", rekao je Jovan Milošević.

Dok je bio u Vojvodini jasno je rekao da mu ne pada na pamet da potpiše za "vječite", ali je ipak na kraju završio u Partizanu. Jer ako majka osjeti, tu nema greške.

"Jeste, jer nisam mogao da se pomirim sa svim što mi se desilo. Čak sam htio tada kada sam se vratio kući da prestanem da igram, osjećao sam sve to kao nepravdu. Da priznam, nisam ni dan-danas ravnodušan kada se sjetim tog perioda. Nisam se pomirio sa tim. Bilo je odbijanja u početku. Da, da... Ali, presudila je – majka. Rekla mi je: 'Slušaj, ne želim da se miješam, šta god ti misliš da je najbolje, tako ćemo, ali imam neki dobar osjećaj oko Partizana.' I ja sam rekao: 'Majko, ako ti imaš takav osjećaj, onda ćemo tako.' Eto kako je ispalo. Najljepših godinu dana života."

Bilo šanse da ostane

Bila je ovo najbolja sezona u njegovoj karijeri, a postojala je i šansa da napadač ostane do kraja takmičarske godine na "JNA". Ipak na kraju se vratio u Bundesligu i sada traži novu sredinu.

"Bilo je šanse i bio sam za ostanak u Partizanu, ali imao sam, ne mogu da kažem direktivu, više sukob mišljenja sa ljudima iz Štutgarta koji su mi rekli da je po njima najbolji korak za moju karijeru da nastavim negdje drugo. Njihov stav je bio da sam prerastao ligu i da žele da me vide na nekoj većoj sceni, jer to i njima kao klubu znači. Iz njihovog ugla gledano, bilo je vrijeme za nešto novo, za neki novi izazov. Kako je vreme odmicalo, bili su sve jači s tom pričom i vidjeli smo da me ne bi pustili da se vratim na još jednu pozajmicu u Partizan", rekao je Millošević.

