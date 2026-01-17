"Jedan od najboljih osjećaja u životu": Milošević odmah osvojio srca navijača

Bivši fudbaler Partizana Jovan Milošević već je obožavan u novom klubu.

Bivši fudbaler Partizana i svakako jedan od najboljih igrača Superlige Jovan Milošević sad trese mreže u drugim takmičenjima. Momak koji je donedavno nosio crno-bijeli dres prekomandovan je u Verder, za koji je na debiju postigao gol. Nakon što je oduševio navijače u Njemačkoj, govorio je o novom timu i osjećaju nakon postignutog prvenca.

Milošević je postigao gol za vođstvo Verdera 3:2, ali je meč na kraju završen neriješenim rezultatom 3:3. Ipak, Miloševićev učinak ni na koji način nije umanjen, iako mladi Srbin žali zbog izgubljene šanse za pobjedom.

"Razočaranje je veliko", rekao je Milošević poslije remija, pa se osvrnuo na gol: "To su bile nevjerovatne emocije. Bio je to jedan od najboljih osjećaja u mom životu. Mislim da sam na pravom putu da se brzo integrišem u tim", dodao je.

I trener Verdera Horst Štefan nije ostao nijem poslije igre Jovana Miloševića.

"Izabrali smo ga jer bi trebalo da nam pomogne. Jovan zna kako da se kreće i rukuje loptom. Bio je to dobar početak za njega. Bilo je dobro za ostale igrače da vide da on to može da uradi".

Verder naredni meč igra protiv Bajer Leverkuzena, a meč je na programu 24. januara u 15.30. Biće to meč 19. kola Bundeslige, a tim Jovana Miloševića za rivala će imati znatno bolju ekipu koja je šesta na tabeli sa 29 poena, dok Verder zauzima 12. mjesto sa 18.

