Ljubimca Grobara pitali za igrača Zvezde čim je potpisao: "Jovane, da li poznaješ našeg Miloša?"

U Verderu dočekali Jovana Miloševića pitanjem za Miloša Veljkovića, štopera Zvezde

Izvor: YouTube / Werder Bremen / MN Press

Doskorašnji napadač Partizana Jovan Milošević (20) potpisao je zvanično za Verder iz Bremena, za koji će igrati na pozajmici iz Štutgarta. Crno-bijeli su pokušavali da ga zadrže u Humskoj, bili spremni i da plate značajan novac, ali je poziv iz Bundesa ipak bio prejak adut Verdera.

"Najvažnije mi je bilo da igram u Bundesligi. Verder je sjajan klub, koji daje šansu mladim igračima. Bila je to 'win-win' situacija za mene", rekao je donedavno najbolji igrač Partizana za klupski sajt Verdera.

Milošević je u crno-bijelom igrao polusezonu života i dao 16 golova, uz pet asistencija.

"Naravno da imam mnogo samopouzdanja, ali želim da ostanem na zemlji. Zato mogu da kažem da mi je vjera u sebe na dobrom nivou, ali ne više od toga", skromno je rekao Milošević.

Jovane, da li poznaješ Miloša Veljkovića?

U Verderu iz Bremena se na pomen srpskog fudbala odmah sjete Miloša Veljkovića (30), sadašnjeg štopera Crvene zvezde koji je čak devet godina igrao za taj klub, od 2016. do prošlog ljeta i dolaska u Zvezdu. Čak 243 utakmice odigrao je za Verder, uz sedam golova i osam asistencija i stekao je status jednog od najdugovječnijih igrača u klupskoj istoriji.

Logično je bilo pitanje ljudi iz Verdera - da li je Milošević pričao sa Veljkovićem prije potpisa i da li se poznaju?

"Ne, iskreno, nisam ga direktno pitao. Sve se desilo vrlo brzo i ne poznajemo se baš tako dobro. Upoznali smo se u reprezentaciji i mogu da kažem samo dobre stvari o njemu", kazao je Milošević.

Talentovani srpski napadač poznaje lijevog beka Verdera Isaka Šmita (26), Švajcarca sa kojim je dijelio svlačionicu početkom 2024, kada je prvi put otišao na pozajmicu iz Štutgarta.

"Nismo razgovarali prije nego što sam došao u Bremen. Ali da, poznajemo se iz Sent Galena. Nismo bili pretjerano bliski, ali smo bili prijatelji dok smo igrali zajedno. Radujem se što ću ga uskoro vidjeti."

Miloševiću je Bundes veoma poznata liga, jer je u njoj debitovao još u ljeto 2023, kada je stigao u Štutgart iz matične Vojvodine.

"Sazrio sam i mislim da je sada pravo vrijeme za sljedeći korak", optimistično je poručio.

Bio je upitan za kraj i da opiše sebe navijačima Verdera.

"Jednostavno, volim da igram fudbal. Nadam se da ću navijače oduševiti svojim golovima i asistencijama, ali i kretanjem na terenu", kazao je srpski golgeter.

Sportski direktor Verdera o Miloševiću

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Peter Nimajer, sportski direktor Verdera, oglasio se o Miloševićevom dolasku.

"Drago nam je što smo doveli Jovana. On je mlad i talentovan napadač koji se tokom posljednje pozajmice u Partizanu veoma dobro razvijao. Odlično se uklapa u profil igrača kakvog smo tražili. Želimo da ga što prije uklopimo u svoj tim."

Trener Verdera o Jovanu Miloševiću

I šef stručnog štaba Verdera, Horst Štefen, raduje se dolasku Jovana Miloševića.

"Jovan je napadač koji učestvuje u igri i ima dobru završnicu. Odlično se uklapa u način na koji želimo da igramo. Iako je sa 20 godina još mlad, u posljednje vrijeme je sakupio mnogo minuta u ligi Srbije", kazao je on.