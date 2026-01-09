logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šok za Partizan: Jovan Milošević ostaje u Njemačkoj

Šok za Partizan: Jovan Milošević ostaje u Njemačkoj

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizan nije uspio da produži pozajmicu, niti da otkupi najboljeg igrača aktuelne sezone Jovana Miloševića.

Jovan Milošević se ne vraća u Partizan Izvor: MN PRESS

Srpski napadač Jovan Milošević se neće vraćati u Partizan nakon što mu je istekla pozajmica, javlja "Mozzartsport". Crno-bijeli nisu imali sredstava da ga otkupe, pa će on nastaviti karijeru u Njemačkoj.

Kako se navodi, Milošević će uskoro preći iz Štutgarta u drugi nemački klub, ali još uvek nije poznata tačna destinacija. Iako se tokom dana pojavila informacija da je Milošević dogovorio lične uslove sa Partizanom, obostrana želja nije bila dovoljna.

Štutgart je navodno tražio iznos od 10.000.000 evra za igrača koga su 2023. godine platili Vojvodini 1.200.000 evra, a sada je cijena daleko viša.

Jovan Milošević je tokom jesenjeg dijela prvenstva imao 16 golova i pet asistencija na 23 utakmice u svim takmičenjima. Sa 12 golova i četiri asistencije na 17 mečeva Superlige Srbije bio je najbolji igrač jesenjeg dijela takmičenja i on je jedan od glavnih razloga što su crno-bijeli završili kao jesenji prvaci.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal Jovan Milošević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC