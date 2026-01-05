Male šanse za Partizan: Crno-bijeli poslali ponudu za Jovana Miloševića, Štutgart donosi konačnu odluku

FK Partizan želi da otkupi ugovor najboljeg igrača Jovana Miloševića.

FK Partizan ne odustaje od najboljeg igrača Jovana Miloševića kome je nedavno istekla pozajmica u Humskoj. Nadaju se crno-bijeli da će izdejstvovati da srpski napadač ostane još šest mjeseci, a potom žele da otkupe njegov ugovor, prenosi "Mozzartsport". Nijemci su spremni da potpišu novi ugovor sa Miloševićem, ali čelnici Partizana su spremili ponudu tešku pet miliona evra, koliko bi mogli da plate na ljeto.

Kako se navodi, Partizan je poslao zvaničnu ponudu Švabama da Milošević ostane i na proljeće u crno-bijelom dresu kao pozajmljeni igrač, a onda da ga u junu otkupi za 5.000.000 evra. Ipak, pomenuti izvor tvrdi da šanse za ovakav scenario nisu velike, makar ne za navedenu sumu.

Miloševićeva pozajmica je trajala godinu dana, istekla je na kraju godine i očekuje se da ona bude obnovljena do kraja sezone, a igrač se već vratio u Štutgart i čekaće konačni rasplet. Nijemci insistiraju da mladi napadač potpiše novi ugovor, pošto mu aktuelni ističe za godinu i po dana. Iz Partizana insistiraju da u novi ugovor o pozajmici bude ugrađena i klauzula o odlasku, ali za sada to nije prihvaćeno od strane njegovog matičnog kluba.

Mijatović se oglasio

Milošević se već priključio treninzima Štutgarta, što je zabrinulo navijače Partizana. "To što Milošević trenira sa igračima Štutgarta, nije ništa novo i neobično", započeo je potpredsjednik Partizana Predrag Mijatović u razgovoru za "Sportski žurnal".

"Milošević je bio obavezan da se po isteku pozajmice u Partizanu, pojavi u Štutgartu... Prije nekoliko dana poslali smo zahtjev Štutgartu za novu pozajmicu Jovana Miloševića uz opciju otkupa ugovora po isteku. Još nismo dobili odgovor, tako da će Milošević nastaviti da trenira u Njemačkoj dok se klubovi ne dogovore."

