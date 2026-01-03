"Jaki političari su zvali da pređem u Partizan": Marko rekao Zvezda ili penzija, pa postao šampion

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Marko Petković otkrio da su ga političari ubjeđivali da pređe u Partizan 2013. godine, kada je bio igrač OFK Beograda i kapiten mlade reprezentacije Srbije.

Šampionska sezona 2013/14 i dalje je u mislima navijača Crvene zvezde jer je prekinula dominaciju Partizana i trofej vratila na Marakanu. Slavilo se na kraju, nakon veoma turbulentne sezone koja je počela pripremama sa preko 40 igrača, kiksevima i u Evropi i u domaćem prvenstvu, a zatim dovođenjem novih fudbalera u tim koji je sklapao Slaviša Stojanović.

Jedan od igrača koji su "naknadno" stigli u Crvenu zvezdu bio je i desni bek Marko Petković, u tom momentu jedan od najtalentovanijih igrača u srpskom šampionatu. Možda je moglo da bude i drugačije, jer se njegov OFK Beograd dogovorio sa Partizanom, ali Marka ta opcija uopšte nije zanimala pa je razmišljao i da prekine karijeru umjesto odlaska u Humsku!

"Najbolje je u kratkim crtama da se prepriča. Ja sam bio u OFK Beogradu, bio sam u tom trenutku kapiten mlade reprezentacije i bio sam izgleda dosta simpatičan i jednom i drugom klubu. Negdje pred kraj prelaznog roka došla je ta priča da moram da idem iz OFK Beograda, prepustili su ljudi iz OFK Beograda da se vidi da li će to biti Partizan ili Zvezda. Ja sam svoje mišljenje njima rekao odmah. Međutim, vrlo brzo je Zvezda, u situaciji u kakvoj je bila, ostala nedorečena. Brzo se povukla. Nismo imali ni imali odgovor da li me zaista žele ili ne. Naravno, sa druge strane Brda su odreagovali brzo. Onda je krenula ta neka moja borba sa svima, sa ljudima u klubu, sa samim sobom. Na kraju se poslije nekoliko dana pregovora, bilo je iskreno i zvanja nekih dosta jakih političara u to vrijeme, da se pređe tamo. Partizan je tada već sedam godina titulu osvajao, bili su dosta organizovaniji u tom nekom smislu od nas. Na kraju je dovelo do toga da sam ja odlučio ili završavam karijeru - tamo ne prelazim sigurno iako je već bio potpisan ugovor između klubova, ili ću završiti karijeru, ostati u OFK Beogradu ili doći u Crvenu zvezdu. Na kraju se završilo najbolje moguće za mene", ispričao je Marko Petković u dokumentarcu.

Od kako je počeo da se bavi fudbalom, Marko Petković je maštao o dresu Crvene zvezde, pa nije ni čudo što je to bila njegova jedina želja u prelaznom roku 2013. godine. Ispunio je san, a zatim bio i veoma važan na putu do trofeja sa Crvenom zvezdom.

"Ja to gledam sa emotivne strane. Počeo sam da igram fudbal sa nekim snom da zaigram na Marakani, u crveno-bijelom dresu. Uvijek mislim, i tad sam kao mlađi i sad mislim da svaka ptica treba da leti svom jatu. Ja znam od rođenja gdje pripadam. Za mene tu nije bilo, nisam to gledao kao da je neki benefit igrati u tom periodu u Partizanu. Za mene je Zvezda, uzimala titule ili ne, uvijek bila Zvezda. Imam veliko poštovanje prema svakom drugom klubu, ali jednostavno emocije su takve kakve jesu kod mene. Za mene je Zvezda emocija", rekao je desni bek.

Petković je seniorsku karijeru počeo u OFK Beogradu i tri godine je igrao za taj tim, prije prelaska u Crvenu zvezdu. Nakon četiri godine u Zvezdi pojačao je Spartak iz Moskve, a zatim je igrao za Tondelu, TSC, Honved, Egaleo i Radnički iz Niša. Četiri puta je bio seniorski reprezentativac Srbije, a čak četiri godine igrao je za nacionalni tim do 21 godine.

