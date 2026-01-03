Pobijedio Dekijevu Zvezdu, zbog Dušana Tadića morao da ode: O njemu Zvezdan Terzić nije htio da priča

Engleski fudbaler Rajan Kent, nekadašnji prvotimac Liverpula, Rendžersa i Fenerbahčea želja je Crvene zvezde za januar, ali Zvezdan Terzić nije otkrio detalje.

Crvena zvezda je tokom jesenjeg dijela sezone imala problema na krilnim pozicijama i to će u januaru morati da rješavaju čelnici kluba. Kao prvo, novi trener Dejan Stanković dobio je nekoliko ohrabrujućih vijesti na samom okupljanju, ali tu nije kraj - biće i pojačanja za crveno-bijele!

Nemanja Radonjić i Vladimir Lučić su spremni za početak zimskih priprema, Felisio Milson stiže nekoliko sati nakon prozivke, a Šavi Babika će od prvog dana biti sa ekipom u Antaliji. Zvezdan Terzić je istakao da bi Jegor Prucev trebalo da se priključi treninzima Zvezde nakon prekida pozajmice u OFK Beogradu, ali i da to nije sve - odnosno, da bi još jedno krilo moglo da stigne u narednim danima.

Nije bilo riječi o imenu i prezimenu fudbalera sa kojim se pregovara, iako su pomenuta dvojica - Lazar Jovanović koji bi stigao na pozajmicu iz Štutgarta i Rajan Kent (29), iskusni engleski fudbaler koji je trenutno slobodan u izboru nove sredine. Nekadašnji prvotimac Liverpula zanimljiv je Crvenoj zvezdi, protiv koje je svojevremeno odigrao veoma važne mečeve.

Kakvu karijeru ima Rajan Kent?

Engleski fudblaler Rajan Kent sa sedam godina se priključio Liverpulu i u dresu tog slavnog kluba stigao je sve do seniorskog fudbala. Čak četiri godine bio je prvotimac, ali je u tom periodu odigrao samo jedan meč - u FA kupu protiv Eksitera, prije devet godina.

Liverpul ga je slao na pozajmice u Koventri, Barnsli, Frajburg, Bristol i Rendžers, a škotski tim ga je i otkupio u ljeto 2019. godine. Tokom naredne četiri godine igrao je najbolji fudbal u životu, a tokom ukupno pet sezona u dresu Rendžersa odigrao je čak 54 evropska meča. Neke od njih posebno pamte navijači Crvene zvezde, jer je Kent bio dio onog dvomeča u kojem je škotski tim uz malo sreće eliminisao srpskog predstavnika.

Tada su Dejan Stanković i Rajan Kent bili na suprotnim stranama, a engleski fudbaler je postigao gol u Beogradu i dao značajan doprinos prolasku Rendžersa u narednu rundu. Sjećaju se navijači Zvezde njegovog trka sa centra terena i povrede Kristijana Pičinija, ali i brojnih šansi koje nisu završile u golu gostiju iz Glazgova.

Nakon igranja za Rendžers Rajan Kent je nešto više od godinu dana nosio dres Fenerbahčea i nije bio pretjerano uspješan. Ugovor je raskinut sporazumno, pričalo se da će Kent u Aziju jer to najviše prija njegovim "kućnim ljubimcima", a na kraju je završio u SAD. Od marta 2025. godine bio je igrač Sijetl Saundersa, a na 25 mečeva nije postigao gol i asistirao je pet puta.

Kako se Kent svađao sa Tadićem?

Tokom godinu dana koje je proveo u Fenerbahčeu, Rajan Kent je imao priliku da igra sa nekoliko balkanskih fudbalera. Za turski tim je odigrao ukupno 19 mečeva, a od toga je 15 puta dijelio teren sa Dušanom Tadićem, 12 puta sa Dominikom Livakovićem, 10 puta sa Edinom Džekom, osam puta sa Mihom Zajcom i tri puta sa Radetom Krunićem, najboljim fudbalerom Crvene zvezde u 2025. godini.

Prije manje od godinu dana turski mediji prenijeli su da je Edin Džeko postao Fenerbahčeov "sportski direktor iz sjenke", pa da Dušan Tadić i on zajedno prave spisak igrača koji bi trebalo da napuste klub. Tada je istaknuto da u njihovim planovima nije Rajan Kent, koji je navodno imao sukob sa bivšim kapitenom Srbije.

Pored toga što turski mediji pišu da su Rajan Kent i Dušan Tadić imali otvoren sukob dok su bili saigrači, engleski fudbaler je još nekoliko puta bio na udaru. Isticalo se u prvi plan da on ne priča ni sa kim u svlačionici Fenerbahčea, da je depresivan i da je odbio transfer u drugi klub iako je tim iz Istanbula već dogovorio sve detalje. Navodno, Fenerbahčeu je laknulo kada je raskinut ugovor sa krilnim napadačem.