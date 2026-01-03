"Radonjiću, to je nepoštovanje Zvezde": Zvezdan Terzić oštro zaprijetio igračima, podsjetio ih koji su na tabeli

Generalni direktor Crvene zvezde održao oštar govor u svlačionici ekipe na "Marakani"

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić održao je govor igračima u svlačionici na okupljanju pred početak zimskih priprema u Turskoj. Upozorio ih je da u klubu traže bolje igre i veću profesionalnost od njih, uz to im zaprijetivši da će ih klub "natjerati" da budu bolji, ako to sami neće.

"Do kraja maja molim vas surovi profesionalizam. Bio sam pun samokritike na moj račun, rekao sam da sam se i ja opustio, zakačio i Marka Arnautovića i Radonjića i sve vas, ali od sebe pričam. Sutra sam sa vama u avionu i do kraja maja nema izlaska, neću proviriti van kuće. Šljem na kraju, puška u ruke i u rov. Nemojte da nam se smiju krajem maja kao što su nam se smijali ove jeseni. Mi sve kao mangupi, a oni prvi, a mi drugi. Nemoj da se šalimo sa tim grbom koji nosite na grudima. Svi možete mnogo bolje, a mi smo tu da vas natjeramo da budete šta možete, ako vi to nećete. Bez uvijanja, čeka nas pakleno proljeće - ili ćete biti kakvi mi hoćemo da budete, ili vas neće biti", rekao je Terzić.

Obrativši se Nemanji Radonjiću, rekao je da mu je zamjerio neprofesionalni gest prilikom Zvezdinog gostovanja Radničkom u Nišu.

"Rekao sam, propustio sam tri utakmice ove jeseni, za 12 sezona nikad nisam propustio gostujuću utakmicu, ove jeseni propustio sam. I krećem od sebe. Kad sam kritikovao Radonjića zato što se nije pojavio u Nišu, nego 'kači' Barselona - Real, to je bilo nepoštovanje Zvezde. A krećem od sebe."

Tražio je Terzić od igrača da budu profesionalci u svakom trenutku.

"Momci, vodite računa o tome kako trenirate, kakvi ste sa kilažom, kako se odnosite prema treningu, kako se odnosite prema životu, kad spavate, gdje izlazite. Momci, nosite taj dres i milioni ljudi očekuju da se raduju zbog vaših dobrih igara i rezultata, nemojte da im oduzimate to pravo, jer je Zvezda velika obaveza."

"Želim vam što manje povreda, zdravlje i da se radujemo u maju mjesecu. Srećno", dodao je on.

Ekipa Crvene zvezde okupila se na subotnjem početku priprema na "Marakani", a u nedjelju će otići na dvonedjeljne pripreme u Turskoj. Poslije toga će igrati prvu takmičarsku utakmicu 22. januara protiv Malmea u pretposljednjem kolu ligaške faze Lige Evrope.