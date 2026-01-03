logo
Dejan Stanković o slučaju "Nemanja Radonjić": Ne zavisi od mene da li će neko sam sebe otpisati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde o najproblematičnijem igraču svog tima Nemanji Radonjiću

Dejan Stanković o Nemanji Radonjiću Izvor: MONDO/Dušan Ninković/MN press

Novi-stari trener Zvezde Dejan Stanković spreman je da pruži šansu problematičnom fudbaleru Crvene zvezde Nemanje Radonjića, od koga je generalni direktor Zvezdan Terzić javno "digao ruke".

Na subotnjem okupljanju na početku priprema u Beogradu, Stanković je rekao da samo od Radonjića zavisi da li će se vratiti u tim i na nivo na kojem može da igra.

"To ne zavisi od mene, od mene najmanje, nula. Od njega sve. Zavisi sve od njega, ako bude imao motivaciju i volju i želju da se vrati na put igrama na koje je spreman. Tu sam da mu pomognem. Sve će zavisi od njega. To važi i za sve druge igrače. Tu sam da im pomognem, da li će neko sam sebe otpisati, to zavisi od igrača", rekao je Stanković novinarima.

Podsjetimo, Zvezdan Terzić rekao je krajem prošle godine da je Radonjić preskakao treninge, utakmice i da se nije ponašao profesionalno. Zato ga je prethodni trener Vladan Milojević izbacivao iz tima i zato je Terzić bio spreman da se ove zime rastane sa njim, ali će dobiti još jednu priliku da se dokaže kod Stankovića na dvonedjeljnim pripremama u Turskoj od nedjelje.

Bonus video: Poslušajte Dejana Stankovića o Radonjiću

Pogledajte

00:52
Dejan Stanković o Radonjiću
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

