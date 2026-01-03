logo
Zvezda počinje drugu eru pod Dejanom Stankovićem: Okuplja ekipu na Marakani, Terzić upozorio dvojicu asova

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Crvena zvezda pod vođstvom Dejana Stankovića u Beogradu počinje pripreme za nastavak sezone

Crvena zvezda počinje pripreme Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde ovog jutra počinju pripreme za nastavak sezone i za prvu utakmicu, 22. januara, protiv Malmea u gostima u Ligi Evrope. Pod vođstvom novog-starog trenera Dejana Stankovića, crveno-bijeli će na stadionu "Rajko Mitić" imati trening po snježnom vremenu, ali se neće dugo zadržati u Beogradu, jer će brzo u toplije krajeve.

Stankovićev tim u nedjelju će otputovati u Tursku i tamo će odigrati četiri pripremne utakmice:

  • Zvezda - Manhajm. 6. januara
  • Zvezda - Arau 10. januara
  • Zvezda - Debrecin 11. januara
  • Zvezda - Salcburg 15. januara

Nakon toga crveno-bijeli se vraćaju u Beograd, na završne pripreme za posljednje dvije utakmice u ligaškoj fazi Ligi Evrope, protiv Malmea i nedjelju dana kasnije protiv Selte. U ovom trenutku, djeluje da će Zvezdi biti dovoljan bod da definitivno izbori evropsko proljeće u drugom po snazi evropskom takmičenju.

Povratak Dejana Stankovića poslije dvije i po godine označiće i novi početak za njega, ali i za tim. Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić govorio je prethodnih dana o većim očekivanjima i što se tiče igre i što se tiče rezultata u Superligi, u kojoj su crveno-bijeli već "prosuli" 15 bodova i dočekali 2026. sa bodom manje od Partizana.

Posebno upozorenje Terzić je poslao dvojici iskusnih igrača, napadaču Marku Arnautovću i krilnom ofanzivcu Nemanji Radonjiću. Od njih očekuje i bolje igre i profesionalniji pristup obavezama i rekao je da je trener Stanković već obavio razgovore sa njima.

Terzić o Radonjiću

"Sada mogu ovdje javno da vam kažem. Digao sam ruke od Nemanje Radonjića. Kada govorimo o potencijalu i onome što može da pruži - on je najbolji srpski fudbaler. To je jedna stvar. Proveo sam više vremena u priči sa njim nego sa sinovima. Imam utisak da mu na jedno uvo uđe, na drugo izađe. To je nevjerovatno. Ne možeš kao profesionalac da preskačeš treninge, utakmice da biraš, da te nema, da si nespreman", rekao je Terzić za Mozzart sport.

"On je možda to sve radio, jer je osjetio da je moj ljubimac. Više nije. I to mu poručujem. Da nije bilo Dejana Stankovića ne bi dobio još jednu šansu. Dejan mi je rekao: 'Direktore, hajde da pokušamo...' Budite sigurni da ga neće biti u timu Crvene zvezde ukoliko napravi još jedan propust. Neće ga biti", dodao je on.

Terzić o Arnautoviću

"Da, više sam očekivao. Imao je brojne povrede. Ali neka se zapita zašto se stalno povređuje. Da li je do viška kilograma, ili možda načina ishrane i života? Kada je došao trener Dejan Stanković imao je otvoren razgovor, dobar razgovor sa Arnautovićem", rekao je Terzić.

Ovog jutra Terzić će se na "Marakani" obratiti i ekipi i javnosti, kao i Dejan Stanković. Ostanite uz MONDO.

Tagovi

FK Crvena zvezda Dejan Stanković pripreme

