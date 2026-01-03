logo
Prvi odlazak s Marakane ove zime: Nije dobio šansu u Zvezdi, sad odlazi da bude "šef" tima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Zvezdino dijete će potražiti sreću u Železničaru iz Pančeva.

Davorin Tošić prelazi u Železničar iz Pančeva Izvor: DT/© MN press, all rights reserved

Mladi fudbaler Crvene zvezde Davorin Tošić prelazi u Železničar iz Pančeva, prenosi "Mozzartsport". Jedan od najboljih igrača omladinskog tima crveno-bijelih ubuduće će igrati seniorski fudbal, ali možda ne tamo gdje se očekivalo. Uskoro će svi detalji transfera u Pančevo biti ozvaničeni.

Nije prvi put da Železničar kupuje Zvezdinu djecu, pošto je ljetos istim putem otišao Uroš Tegeltija. Očigledno je procijenjeno da nije dovoljno stasao za Marakanu, pa će krenuti u lov na seniorsku karijeru iz Pančeva.

Ko je Davorin Tošić?

Davorin Tošić
Izvor: DT/© MN press, all rights reserved

Vezista koji je rođen 2007. godine je bio član generacije sa Veljkom Milosavljevićem, Andrijom Maksimovićem, Ademom Avdićem i Strahinjom Stojkovićem, ali nije uspio da se nametne i zasluži šansu u prvom timu.

Bio je jedan od ključnih igrača u ekipi koju predvodi Nenad Milijaš, ali očigledno je spreman za nove izazove na superligaškoj sceni. Na 12 utakmica u ligi postigao je osam golova, redovno je igrao u Ligi šampiona za mlade.

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Železničar Pančevo Davorin Tošić transferi

