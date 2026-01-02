Turski reper na koncertu obukao Zvezdin dres, pa poručio: !Dobro jutro, ljubavi"

Turski reper nastupio u dresu Crvene zvezde iz '90-tih.

Izvor: Twitter/Screenshot

Crvena zvezda napravila je najveći uspjeh u istoriji 1991. godine kada se popela na krov Evrope savladavši Olimpik Marsej u finalu tadašnjeg Kupa Evropskih šampiona.

Meč na stadionu Sveti Nikola u Bariju odlučen je penalima, a odlučujući jedanaesterac postigla je Zvezdina devetka – Darko Pančev.

Upravo njegova devetka ukazala se više od tri decenije kasnije u Turskoj, na koncertu pred masom ljudi.

Turski reper Fatih Er. poznatiji pod umjetničkim imenom Stabil Bakunjin izašao je ne stejdž u dresu Crvene zvezde iz '90-ih sa brojem 9 na leđima.

Njegov potez vjerovatno je iznenadio publiku, a nema sumnje da će nakon ovoga dobiti i određen broj fanova na našim prostorima.

Svoj nastup podijelio je na društvenim mrežama, uz poruku "Dobro jutro, ljubavi“.



