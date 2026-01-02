"Milijaš iz svog džepa plaćao igrače Zvezde": Nisu imali ni za hranu, tu se vidi ko je kapiten

Saigrači iz šampionske generacije prisjećaju se kakav je kapiten u Crvenoj zvezdi bio Nenad Milijaš.

Trener Slaviša Stojanović i njegova četa sada već kultnih fudbalera u crveno-bijelim dresovima osvojili su šampionsku titulu u Superligi Srbije, za sezonu 2013/14. Tim Crvene zvezde koji je prekinuo dominaciju Partizana omiljen je među navijačima i više od decenije kasnije, a na to su uticale i okolnosti u kojima su igrali.

Bez mnogo plata tokom sezone, uglavnom na veliko drugarstvo i finansijsku pomoć onih najiskusnijih, igrači Crvene zvezde izgurali su čitavu takmičarsku godinu. Kada je bilo najteže i kada niko u klubu nije imao novca, Nenad Milijaš je pokazao šta znači biti kapiten Crvene zvezde.

"Zaista teška situacija. Mogu da kažem, u tom trenutku to se pominjalo, ali sada ću javno reći. Finansijer igrača Crvene zvezde bio je Nenad Milijaš. On je izdržavao bukvalno sve igrače, pogotovo nas mlađe. Bilo je tu, sad da ne kažem da nismo primili ni dinara, to nije istina. Ali, to nisu bili ni blizu ispoštovani uslovi koje smo mi imali u ugovorima. I tu je prije svega Nenad Milijaš pomagao, prije svega nama mlađima. Tu je svakog dana bilo povlačenja za rukav. On je bio tu, on je kapiten Crvene zvezde. Naravno, bili su ti u Džoni i Nine, bili su nama na usluzi, niko ne spori. Malo sam sad dosadan, ali Nenad Milijaš i to je to", rekao je Filip Kasalica.

Da je finansijska situacija bila teška potvrđuju u dokumentarcu Crvene zvezde i Darko Lazović, Abiola Dauda, Nejc Pečnik... Posebno dobro se situacije sjeća Miloš Ninković, koji je bio među najvećim zvijezdama tog tima, ali i sa najviše novca zarađenog u inostranim klubovima prije nego što je stigao u srpski fudbal.

"Mi smo sve te premije što smo dobijali dijelili na sve igrače, nismo htjeli nikog da izostavimo. Sve što smo dobijali smo rasporedili da svako dobije jednaku sumu. Ja sam dobio malo manje od pola, da ne govorim sad cifre. Bile su nikakve, ako gledamo šta sad igrači Zvezde dobijaju, to je nebo i zemlja. Dobio sam manje od pola, ni ostali igrači Zvezde nisu dobili sve. Bilo je situacija, neću da govorim ime, dolazi igrač i kaže 'Dolazi majka da me posjeti, imaš da mi pozajmiš da napunim frižider?'. Znaš kakva je majka, dođe, odmah otvara frižider da vidi da li dijete ima da jede. To su bile neke jako tužne stvari", rekao je Miloš Ninković.

Golman Zvezdine šampionske generacije Boban Bajković zahvalan je Nenadu Milijašu i Milošu Ninkoviću jer su mu finansijski pomagali. Nije bio jedini, ali su svi igrači Crvene zvezde znali da od dvojice veznih fudbalera mogu da očekuju pomoć u veoma teškim trenucima.

"Nije bilo novca, niko to ne može da priča. Nije bilo ništa! Ništa nismo primali. Imali smo starije igrače - Nineta koji je zaradio u inostranstvu pare pa nam je pomagao, Milijaša koji nam je pomagao da li treba za stan, za kiriju, za neke gluposti. To danas ne postoji u četvrtoj ligi. Ljudi imaju za kiriju, klub im plaća kirije. Bilo je tri-četiri igrača koji su nama pomagali", rekao je Boban Bajković.