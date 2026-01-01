logo
"To nam je najveća greška": Terzić prodao igrača zbog nezadovoljstva u svlačionici Zvezde

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Zvezdan Terzić priznao da je pogriješio što je prodao Šerifa Endiajea u Tursku za pet miliona evra.

Zvezdan Terzić o Šerifu Endiaju Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije imala naročito sjajan prvi dio sezone, posebno ne u Superligi, a kao posljedica toga uslijedio je rastanak sa trenerom Vladanom Milojevićem. U više navrata Milojević je nudio ostavku, isticao je da nije mogao da probudi svoje igrače koji su bili "ravni" šta god da rekao, a čini se da je početak kraja uslijedio odlaskom Šerifa Endiajea u Tursku.

Generalni direktor crveno-bijelih Zvezdan Terzić je u intervjuu za "Telegraf" ispričao da je pogriješio kada je pristao na taj transfer, vjerujući da će time rastertiti i svlačionicu od nezadovoljstva - jer je onaj napadač koji ne igra uvijek bio problem.

"Uvjeran sam da je to najveća greška. Šerif Endiaje je profil igrača koji je potreban Crvenoj zvezdi. Target, devetka, koja pritiska gore visoko zadnju liniju, koji unese i štopere u gol, ima silinu fizičku, snagu, moć i srce koje se ne štedi. Na terenu nije birao utakmice. On je profil igrača koji je potreban Crvenoj zvezdi. Mora da igra sa visokim, jakim centarforom. Ne kažem da su Arnautović i Duarte slabiji od njega - naprotiv, vjerovatno su i tehnički potkovaniji. kvalitetniji", kazao je Zvezdan Terzić i objasnio zašto neke stvari nisu funkcionisale.

"Međutim, s obzirom da igramo sa jednim špicem i Vladanu Milojeviću nije lako da 'hendluje svlačionicu', da ima mnogo nezadovoljnih igrača - Arnautovića, Duartea, Šerifa. A, već je i prošle godine, prije dolaska Arnautovića stalno bilo Duarte ili Šerif ko je na klupi i uvijek je neko od njih bio nezadovoljan i još smo doveli Arnautovića".

"Morali smo nekoga skloniti da rasteretimo prije svega Milojevića da može da ima jednu normalniju atmosferu među igračima", naznačio je generalni direktor Crvene zvezde.

Vidjećemo kako će se u Milojevićevoj koži sada snaći njegov nasljednik Dejan Stanković koji je odmah dobio još jednog špica, tako da će umjesto Šerifa sada imati Džeja Enema iz OFK Beograda. Biće konkurencija Duarteu i Arnautoviću za koje se ipak očekuje da ostanu na "Marakani".

Tagovi

Zvezdan Terzić Šerif Endiaje FK Crvena zvezda

