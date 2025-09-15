Crvena zvezda je precrtala Šerifa Endiajea? "Rekli su mi da više nisam prva opcija u timu"

Nakon odlaska iz Crvene zvezde, Šerif Endiaje otkrio da mu je klub poručio da više nije starter na poziciji napadača.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u samom finišu prelaznog roka prodala napadača Šerifa Endiajea. Snažni golgeter prošao je - barem u očima navijača - put od potpunog promašaja do miljenika, pa se mnogi pitaju da li je bilo prostora da u Zvezdi ostane još šest mjeseci i pomogne timu da obezbijedi nokaut fazu takmičenja u Ligi Evrope.

Pričalo se mjesecima da Zvezda vaga ponude, bili su zainteresovani timovi iz Španije i Francuske, uvijek su kao moguće opcije ekipe iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapaskih Emirata i Katara, a na kraju je Šerif potpisao u Turskoj. On je u transferu teškom pet miliona evra pojačao Samsun, a tvrdi da je to zato što je u Zvezdi izgubio mjesto startera.

"Odlazak iz Zvezde je jedna od najtežih odluka u karijeri. Bilo je ponuda i u ranijim prelaznim rokovima, ali sam želio da ostanem. Ipak, ovog ljeta sam osjetio da je vrijeme za novi izazov. Postojale su opcije da odem na Bliski istok, ali se Samsun pojavio u momentu kada su mi i iz Zvezde rekli da nisam prva opcija u napadu. Meni se Turska sviđa kao zemlja. Igra se odličan fudbal, navijači su sjajni i zato sam izabrao Samsun. Ponosan sam na tu odluku", rekao je Šerif Endiaje za Meridian sport.

Tokom mandata u Beogradu odigrao je 89 mečeva, postigao 40 golova i asistirao saigračima još 12 puta. Učestvovao je u osvajanju dve Superlige i dva Kupa Srbije, a po jednom je bio najbolji strijelac u oba takmičenja. Posebno efikasan bio je protiv Partizana, kojem je na na sedam odigranih mečeva postigao čak osam golova.

Kako Šerif Endiaje najavljuje derbi?

Kao najbolju uspomenu u Zvezdi Endiaje pamti pobjedu nad Partizanom u Humskoj prošle sezone, a vjeruje da bi nešto slično moglo da se ponovi na istom mjestu za nekoliko dana.

"Vrijeme u Zvezdi će zauvek ostati u mom srcu. Bila mi je čast da budem dio kluba bogate istorije i da postignem veliki broj golova pred fantastičnim navijačima. Najljepša uspomena? Pobjeda u derbiju rezultatom 4:0. Postigao sam het-trik, i igrali smo na stadionu Partizana. Naravno, tu su i dvije titule koje smo osvojili. Najteži dan? Definitivno debi protiv Čukaričkog. Nikada ga neću zaboraviti. Bilo mi je baš teško", rekao je Šerif Endiaje.

Vidi opis Crvena zvezda je precrtala Šerifa Endiajea? "Rekli su mi da više nisam prva opcija u timu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Upitan da prokomentariše meč u narednom kolu Superlige, odnosno novo gostovanje Crvene zvezde Partizanu, senegalski napadač je najavio novu goleadu crveno-bijelih. On ponovo očekuje ubjedljivu pobjedu tima Vladana Milojevića.

"Utakmice protiv Partizana su posebne. Nikada mi nije trebala dodatna motivacija kada sam igrao utakmice, jer sam uvijek želoo da pobedim, ali zaista je vječiti derbi nešto posebno. Ta energija sa tribina, ali i činjenica koliko je utakmica istorijski važna... Jednostavno sam dobijao dodatnu snagu. Mislim da je to razlog zašto sam bio dobar protiv Partizana", rekao je Šerif i dodao: "Takve utakmice su uvijek nepredvidive, ali mislim da Zvezda ima kvalitet da pobijedi 4:0. Da se ponovi moj omiljeni večiti derbi... Ako treba da biram strijelce, neka to budu Arnautović, Katai, Ivanić i Duarte".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!