"Moj najljepši dan u Crvenoj zvezdi, bez premca": Vladanu Milojeviću bilo puno srce kraj TV-a

Autor Dragan Šutvić
0

Trener Crvene zvezde pun ponosa govorio o svom doskorašnjem đaku.

Vladan Milojević o debiju Veljka Milosavljevića u Bornmutu Izvor: Jeremy Landey / imago sportfotodienst / Profimedia / TV Arena sport / Screenshot

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević poslije još jedne "sedmice" svog tima u Superligi želio je da jedno posebno naglasi - ponosan je na Veljka Milosavljevića (18).

Doskorašnji štoper crveno-bijelih, koji je pod njegovim vođstvom postao standardni prvotimac početkom ove godine, debitivao je u subotu za svoj novi tim, Bornmut, i oduševio navijače engleskog kluba.

Milojević je mimo svog običaja pratio taj meč Premijer lige (Bornmut - Brajton 2:1) i bilo mu je puno srce.

"Kao treneru u Crvenoj zvezdi jučerašnji dan mi je bio najljepši dan od kada sam tu. Kada sam vidio Velju Milosavljevića kako je igrao, iako generalno ne gledam utakmice takvog tipa, tu sam ispratio. Preponosan sam na stručni štab, samo mi znamo šta smo radili sa njim, koliko smo davali i to dijete... Da me pitate koji mi je dan u Zvezdi bio najsrećniji, to je bio jučerašnji", kazao je Milojević za TV Arena sport.

