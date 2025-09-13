Zvezda pokazala ko je Šerifov nasljednik: Premijer liga neka čeka, Aleksa ostaje do 2028.

Talentovani napadač Aleksa Damjanović potpisao je novi ugovor sa Crvenom zvezdom, do 2028. godine.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je mnogo promijenila tim u ljetnom prelaznom roku, a posljednji odlazak iz kluba posebno bi mogao da "zaboli" Vladana Milojevića. Šerif Endiaje se seli u Tursku, a zna se da je on bio jedan od trenerovih miljenika u aktuelnom igračkom kadru crveno-bijelih. Međutim, samo dan nakon što je ozvaničen transfer snažnog napadača, Zvezda je predstavila njegovog nasljednika.

Talentovani napadač Crvene zvezde Aleksa Damjanović je u klupskim prostorijama parafirao ugovor sa Crvenom zvezdom do 2028. godine. To bi trebalo da pokaže koliko ozbiljno u klubu računaju na talentovanog napadača koji ima fizičke predispozicije da postane jedan od najboljih srpskih fudbalera.

"Veoma sam srećan što sam potpisao novi ugovor. Ovo je nagrada za mene, naravno cilj je da nastavim da radim i treniram, te vjerujem da je ovo samo jedan od mojih ugovora u Zvezdi. Klub mi je ukazao povjerenje i zato sam i rekao da je ovo nagrada za moje igre do sada. Zaista je podstrek da nastavim sa radom i da još više doprinesem", istakao je Aleksa Damjanović.

Damjanović je sa prvim timom prošao pripremni period, a zatim je upisao i debitantske nastupe u seniorskoj konkurenciji. Nakon što je tri meča odigrao za Grafičar u Prvoj ligi Srbije, Damjanović je prekomandovan u prvi tim i na dvije utakmice Superlige odigrao je nešto manje od 100 minuta.

"Iz kadeta sam prešao u prvi tim, velika je promjena. Prošao sam sa timom pripreme na Zlatiboru i u Austriji i odmah sam postigao gol na utakmici protiv Sutjeske. Imam već dva nastupa, koja sam dobro odradio. Nisam imao sreće u Lučanima jer su mi poništili gol, ali bilo je lijepih stvari svakako. Igram i za Grafičar gdje stičem dodatno iskustvo. To je glavna stvar za mene, jer sa 16 godina igram seniorski fudbal, te smatram da je iskustvo ključno", rekao je Damjanović za klupski sajt i dodao: "Prva liga je veoma teška, a atmosfera u Grafičaru je odlična. Zaista je dobra ekipa i kvalitetni su stariji igrači, koji me savjetuju. Kada odem tamo osjećam se takođe kao da skupljam iskustvo. Mnogo mi znači vrijeme provedeno u dresu Grafičara. Kada god ne igram u Zvezdi, značajno je što mogu da budem u Grafičaru."

Ovog ljeta pričalo se da timovi iz Premijer lige prate mladog napadača, a da je Brentford čak i poslao ponudu u namjeri da ga angažuje. Ipak, Aleksa je fokusiran na obaveze koje ima u Zvezdi, na očekivanja koja od njega ima Vladan Milojević i na savjete iskusnijih kolega poput Duartea i Arnautovića.

"Veoma mi znači što mogu da učim od igrača poput Arnautovića i Duartea. Upravo to doprinosi mom bržem razvoju i mislim da sam za ovaj kratak period, koji sam proveo u prvom timu dosta napredovao. Fokusiran sam na Zvezdu i na svaki sljedeći trening", zaključio je Damjanović.

Aleksa Damjanović je rođen 4. decembra 2008. godine u Beogradu. Prve fudbalske korake je napravio na terenima iza juga Marakane i bio važan dio svih mlađih kategorija našeg kluba. Tokom sezone 2024/25 je postao šampion Kadetske lige Srbije, te je ponio i titulu najboljeg strijelca šampionata. Takođe, iste takmičarske godine visoki centarfor je nastupao za juniorsku selekciju u Ligi šampiona za mlade, pod trenerskom palicom Nenada Milijaša. Prvom timu Crvene zvezde se priključio tokom priprema za sezonu 2025/26.