"Za to me ne plaćaju": Vašington objasnio izjavu o vikanju i Željku Obradoviću

Dvejn Vašington objasnio svoju izjavu koju je prethodno dao o vikanju trenera - Mirku Ocokoljiću i Željku Obradoviću.

Košarkaš KK Partizan Dvejn Vašington izazvao je veliku pažnju prethodnih dana zbog izjave koju je dao nakon "vječitog" derbija. Vašington je poslije pobjede nad Crvenom zvezdom pričao da novi trener Mirko Ocokoljić "ne viče na košarkaše", što su mnogi protumačili kao kritiku upućenu njegovom prethodniku Željku Obradoviću.

Sada je Vašington i objasnio tu izjavu pred utakmicu sa Virtusom u Evroligi (srijeda, 20.30) u "Beogradskoj areni". "Ne, znam da svi hoće da nastave tu priču, ali sam se samo šalio kada sam to rekao", objasnio je Amerikanac svoje reči: "To je izvučeno iz konteksta, Mirko je sjajan trener, ovdje je s nama i za nas je to samo o sljedećoj utakmici. Četiri utakmice i četiri pobjede i to sve govori samo za sebe".

Upitan da li bi volio da Ocokoljić ostane trener Partizana, što su već odbacili kao opciju u klubu jer navodno "sebe ne vidi kao glavni trener", Vašington je rekao da misli da radi sjajan posao i vjeruje u njega.

"Ne plaćaju me da biram trenera, ja sam doveden da igram košarku. Ko god da dođe mi ćemo se držati zajedno", rekao je Vašington i dodao da se nada da će njegova ekipa nastaviti niz poslije četiri pobjede:

"Osjetili smo manje pritiska sa njim, radimo neke druge stvari ofanzivno, slobodniji smo i igramo mao rže, ali moramo da se pogledamo u lice - mi smo ti igrači. Mi kontrolišemo šta možemo na terenu i trudimo se da se jedni na druge oslonimo".

