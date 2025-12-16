"To nijedan klub ne bi platio, ne može tek tako": Željko Obradović tražio čarter, Mijailović otkrio šta je uslijedilo

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović još jednom komentarisao izjavu Željka Obradovića.

Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović još jednom se osvrnuo na čarter let za Dubai, jednu od tačaka sporenja koju je javnosti otkrio Željko Obradović nakon što je napustio mjesto prvog trenera kluba. Po Miajilovićevim riječima, Partizan nije mogao da plati izuzetno skup čarter jer on nije na vreme upisan u sezonski plan crno-belih.

Na konferenciji koja je upriličena povodom kraja 2025. godine, Ostoja Mijailović je govorio o brojnim temama, pa između ostalog i o spornom čarter letu za Dubai, koji je prethodnih dana mnogo pominjan. Željko Obradović je istakao da klub nije obezbijedio čarter, a Ostoja Mijailović objasnio je i zašto se to desilo.

"Kalendar vrše sportski direktor i stručni štab, onda ka Upravi kluba dolaze zahtjevi za čarter letove i sve to. U budžet nije stigao zahtjev za taj čarter let kada se pravio kalendar. Par dana pred organizaciju tog puta se spominjao taj čarter let, to mi je rekao direktor kluba. Moraju da se budžetiraju čarter četovi, da se napravi tender, ne može da se oganizuje tek tako. Direktor je pokušao da nađe, nije ga našao, pa smo se raspitali za cijenu tog čarter ljeta i koštao je nešto manje od 400.000 evra. Nisam siguran da bi bilo koji klub u Evropi izdvojio 400.000 evra za put u Dubai. Svi smo potrošlili 2.150.000 evra za čarter letova, imali smo i po 7 i po 10-11, to se pravi u kalendaru, taj let nije bio u listi želja, već je stigao kao naknadna želja. Poštujem Obradovića, pričali smo istu priču, vidim to kao dobronamjeran nastup pun emocija i naboja, ne želim da pričam ono što je on pričao. Neću da se miješam u to", rekao je Mijailović.

Šta je Željko Obradović govorio o čarteru?

"Rečeno mi je da klub nema novac za čarter, moramo da se vratimo i na priču o velikom budžetu, nije baš logično. Onda sam tražio od kluba da kao što uvijek pravi čarter-let, da se to niveliše i da ima 15 mjesta, da igrači mogu da legnu kad se budu vraćali. Nažalost, nisam uspio. Pitao sam da li možemo makar za igrače da kupimo biznis klasu, rečeno mi je da u tom nivou nema biznis klasa, a kada smo ušli u avion, vidjeli smo da je bila biznis klasa. To me je povuklo da pričam o tome poslije utakmice", rekao je nedavno Obradović.

Željko Obradović je govorio da je ubrzo nakon toga prekinut njegov kontakt sa Ostojom Mijailovićem i da oni nisu komunicirali sve do zajedničkog sastanka sa igračima. U međuvremenu je Miajilović odbio da se javi na telefon, tvrdi Obradović.

"Predsjednik mi je poslije toga poslao poruku, da su navijači reagovali protiv njega kako su reagovali, čestitao mi na pobjedi i sarkastično mi zahvalio što sam mu 'pružio podršku'. U tom trenutku nisam zaista znao koji su razlozi za ponašanje navijača prema predsjedniku kluba. Već u prvoj sljedećoj utakmici sam pozvao navijače na jedinstvo, kao i uvijek i uvijek sam govorio da niko u našoj Areni ne treba da se vrijeđa. I dan danas to tvrdim. Poslije te poruke koju sam dobio od predsjednika, kada sam je vidio okrenuo sam ga poslije pet minuta, nije se mi se javio i od tog trenutka nemamo nikakav odnos. Nikakav odnos, sve do trenutka kada imamo problem sa povrijeđenim igračima i zakazuje se sastanak u klubu. Drugi sastanak je isto bio o timu, a treći poslije Fenerbahčea", dodao je Obradović.