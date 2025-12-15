Partizan dovodi novog trenera: Ocokoljić rekao Paspalju da neće naslijediti Žoca

Partizan je u potrazi za novim trenerom poslije ostavke Željka Obradovića.

KK Partizan će definitivno dobiti novog trenera. Mirko Ocokoljić preuzeo je ekipu poslije ostavke Željka Obradovića, vodio ga do četiri uzastopne pobede, ali ne planira da se zadrži na klupi kao glavni trener. To je potvrdio danas novi sportski direktor Žarko Paspalj istakavši da Partizan sada traži novog trenera.

Potvrdio je da će Ocokoljić voditi ekipu u srijedu protiv Virtusa, međutim u razgovoru sa njim rečeno mu je da se ne vidi u ulozi glavnog trenera Partizana i da mu je bliža uloga pomoćnika.

"Mirko Ocokoljić je dobio šansu, da li mu se svidjelo ili ne, takva je bila situacija, dugo je u klubu. Lično mislim da njegova želja nije da nastavi da bude prvi trener, da mu to nisu prioriteti, dobili smo četiri utakmice, nadam se da ćemo dobiti još četiri. Šta bi bilo da je otišlo u drugom pravcu? Kada nemaš drugog izlaza, normalno je da potražiš i uradiš ono što je logično, da uđemo u neku situaciju u kojoj bi rijetko ko prihvatio da uzme tim. Zahvalni smo Mirku što je uzeo tim kada nije bilo drugih rješenja. Pretpostavljam da je to veliko opterećenje za njega", rekao je Paspalj na konferenciji za medije.

"Mi ćemo i dalje da razmišljamo ko bi bio taj ko bi mogao da preuzme tu ulogu i zajedno sa Matovićem i Mirkom i prenijeće mu sva iskustva. Da to bude za još nešto bolje. Mi moramo da izađemo iz nečega što je izgledalo loše, sada je malo bolje od lošije, imamo vremena da promijenimo tu sliku i da uradimo stvari koje je klub zacrtao. Ima toliko stvari. Moram da priznam, biće interesantno. Mislim da će on da vodi tim u srijedu, niko mu nije rekao da neće", dodao je sportski direktor Partizana.

Za sada nema informacija da li je negde zapelo u pregovorima sa Đoanom Penjarojom koji se pominjao kao novi trener Partizana.