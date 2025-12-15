"Milton i Parker nas koštaju 10 miliona evra": Ostoja Mijailović otkrio sve o budžetu Partizana

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović otkrio detalje o budžetu i platama za ovu sezonu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović održao je godišnju konferenciju za medije na kojoj je govorio i o ciljevima, planovima, finansijama i budžetu kluba u posljednjih nekoliko sezona, posebno se osvrćući na aktuelnu 2025/26.

U njoj je "skočio" godišnji budžet na ukupno oko 27 miliona evra. U njoj najveći dio "otpada" na bruto plate igrača. Kako je objasnio Mijailović, na to će Partizan ove sezone platiti 15.845.346 evra, ako se ispune i ciljevi i bonusi iz ugovora. Isti slučaj je i sa bruto troškovima stručnog štaba (3.879.498 evra), odnosno još 7.339.571 evra.

Mijailović je istakao da treba uzeti u obzir i da su troškovi objektivno skočili zbog četiri više utakmice u Evroligi, odnono zbog toga što je plaćena licenca Evrolige. Takođe, istakao je i da su budžet opteretile i plate Džabarija Parkera i Šejka Miltona.

"To su dva ugovora koja nas koštaju 10 miliona evra bruto za dvije godine", objasnio je Ostoja Mijailović.

Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO

"Osvojili smo ABA i KLS, ali nismo ostvarili cilj, to je plasman u plej-of Evrolige. Uvećali smo budžet, tu su i licence za Evroligu što je uticalo na troškove. Dolazimo do ove famozne godine gdje ste mnogi pisali o spornom budžetu za ovu godinu. Na Upravnom odboru, stručnim štabom, ima nas oko 40 ljudi, nemoguće je nešto propustiti, sakriti, prikriti, te podatke ima svaki član UO. U septembru sam rekao da je budžet 27 miliona evra i toliki je budžet. Povećan je budžet 35 odsto za ekipu. To su tačni podaci (15,8 miliona evra za ekipu), što se tiče 3,8 miliona evra za stručni štab, to je uključujući i bonus za plasman za top 6. Svjestan sam da izlazimo iz dve neuspešne evroligaške sezone, da moramo da uvećamo budžet i da imamo igrače koji će da naprave razliku, tu su i sponzori. Bio sam svestan da moramo da učinimo to", dodao je predsednik Partizana koji je danas takođe rekao i da je šest članova Upravnog odbora napustilo klub.

