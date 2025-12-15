logo
Promjene u Upravnom odboru KK Partizan: "Otišlo ih šestoro, bili prijatelji Željka Obradovića"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Predsjednik kluba Ostoja Mijailović potvrdio da je šestoro od 20 članova Upravnog odbora podnijelo ostavke.

Šest članova uprave KK Partizan podnijelo ostavke Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

KK Partizan pretrpio je brojne promjene u prethodne tri nedjelje poslije ostavke Željka Obradovića, kao i njegovog stručnog štaba. Poslije njegove ostavke, šetoro članova Upravnog odbora takođe je otišlo iz crno-bijelog tabora, potvrdio je danas predsjednik kluba Ostoja Mijailović tokom svoje godišnje konferencije za medije danas u "Kraun Plazi".

"Šest članova Upravnog odbora je podnijelo ostavke. Želim da im se zahvalim, neki su bili duže sa nama, neki kraće. Hvala na trudu i vremenu koji su uložili", rekao je Mijailović.

"Radi se o članovima Upravnog odbora koji nisu davali veliki novac. Ne radi se o ljudima koji su davali značajne svote novca za budžet. Ostali su više prijatelji bivšeg trenera koji su pomagali u skladu sa svojim mogućnostima. Ne radi se o članovima čiji odlazak će značajno uticati na budžet", dodao je predsjednik kluba koji je potom prešao na predstavljanje plana i organizacije u KK Partizan.

KK Partizan Ostoja Mijailović košarka

