Promjene u Upravnom odboru KK Partizan: "Otišlo ih šestoro, bili prijatelji Željka Obradovića"

Predsjednik kluba Ostoja Mijailović potvrdio da je šestoro od 20 članova Upravnog odbora podnijelo ostavke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

KK Partizan pretrpio je brojne promjene u prethodne tri nedjelje poslije ostavke Željka Obradovića, kao i njegovog stručnog štaba. Poslije njegove ostavke, šetoro članova Upravnog odbora takođe je otišlo iz crno-bijelog tabora, potvrdio je danas predsjednik kluba Ostoja Mijailović tokom svoje godišnje konferencije za medije danas u "Kraun Plazi".

"Šest članova Upravnog odbora je podnijelo ostavke. Želim da im se zahvalim, neki su bili duže sa nama, neki kraće. Hvala na trudu i vremenu koji su uložili", rekao je Mijailović.

"Radi se o članovima Upravnog odbora koji nisu davali veliki novac. Ne radi se o ljudima koji su davali značajne svote novca za budžet. Ostali su više prijatelji bivšeg trenera koji su pomagali u skladu sa svojim mogućnostima. Ne radi se o članovima čiji odlazak će značajno uticati na budžet", dodao je predsjednik kluba koji je potom prešao na predstavljanje plana i organizacije u KK Partizan.