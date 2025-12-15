logo
"Pomislio sam da je Partizan dobio, a onda mi je Kalinić dodao loptu": Batler progovorio o promašaju u derbiju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Džared Batler otkrio je šta se dogodilo u posljednjem napadu Crvene zvezde u derbiju kada je on promašio koš za produžetak.

Džered Batler o promašaju u posljednjem napadu protiv Partizana Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda izgubila je od Partizana u evroligaškom derbiju (79:76). Ispustila je prednost od 16 poena (60:44), a šut za produžetak promašio je Džared Batler. Šta se tačno dogodilo u tom posljednjem napadu otkrio je upravo američki košarkaš i to poslije trijumfa protiv Spartaka u "Pioniru".

I na snimku tog napada vidjelo se da su mu ruke bile spuštene, da nije bio spreman za taj šut, pojasnio je i zašto.

"U tom posljednjem momentu su me savladale emocije. Iskreno, taj šut koji je Kalinić imao, djelovalo mi je da je bio u teškoj poziciji i pomislio sam 'Eto, Partizan je dobio'. Bio sam emotivno iscrpljen, onda mi je Nikola dodao loptu i praktično me izbacio iz ravnoteže", pojasnio je Batler.

"Nije to presudilo"

Pogledajte

00:31
Poslednji napad Crvene zvezde
Izvor: Arena Sport TV
Izvor: Arena Sport TV

Uprkos svemu što se dešavalo u tom posljednjem napadu, Džared smatra da su neke druge stvari odlučile meč.

"Ne mislim da je to bio presudan trenutak na meču. Naravno, volio bih da sam ubacio taj šut, ali je sve počelo mnogo ranije. Bio je to baš težak poraz, posebno emotivno. Drago mi je što smo protiv Spartaka uspjeli da se vratimo i da uhvatimo neki ritam, smatram da je to dobro pred duplo kolo Evrolige", zaključio je Batler.

Zvezda će prvo da gostuje Hapoelu u Jerusalimu umjesto u Tel Avivu, pa će onda da dočeka Virtus u Areni.

