Tomislav Tomović zvanično novi trener ruske Lokomotive

Srpski stručnjak Tomislav Tomović imenovan je za trenera Lokomotive Kubanj, saopštio je u četvrtak ruski klub.

Tomislav Tomović je tokom prethodne tri godine bio član stručnog štaba Crvene zvezde, a nakratko je preuzeo ekipu i zabilježio pobjedu nad Fenerbahčeom u Istanbulu kada je Janis Sferopulos dobio otkaz početkom ove sezone.

Srpski trener je prije dva dana napustio beogradski klub kako bi postao šef struke Lokomotive Kubanj, što je danas i ozvaničeno, prenijela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

“Tomovića vidimo kao perspektivnog stručnjaka iz svjetski poznate srpske škole, vještog u radu sa talentovanim mladim igračima i prožetog pobjedničkom kulturom tokom godina provedenih u Crvenoj zvezdi. Vjerujem da ćemo zajedničkim naporima postići odlične rezultate i podariti našim navijačima dugo očekivane pobjede. Želim Tomislavu uspjeh u novoj fazi njegove karijere”, istakao je predsjednik Lokomotive Andrej Vediščev.

Tomović je na klupi Lokomotive zamijenio Antona Judina, koji je u utorak dobio otkaz. Nekadašnji evroligaš trenutno je četvrti na tabeli VTB lige sa 13 pobjeda i sedam poraza.

Tomislav Tomović je nekadašnji igrač Crvene zvezde, a trenerskim pozivom je počeo da se bavi 2010. Prije tri godine postao je dio stručnog štaba crveno-bijelih. Bio je asistent Dušku Ivanoviću, Janisu Sferopulosu i Saši Obradoviću. Prethodno je radio u OKK Beogradu, Slodesu, Megi i u Kini, a jedan je i od pomoćnika selektora Srbije Dušana Alimpijevića.

