logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tomislav Tomović zvanično novi trener ruske Lokomotive

Tomislav Tomović zvanično novi trener ruske Lokomotive

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpski stručnjak Tomislav Tomović imenovan je za trenera Lokomotive Kubanj, saopštio je u četvrtak ruski klub.

Tomislav Tomović zvanično novi trener ruske Lokomotive Izvor: MN PRESS

Tomislav Tomović je tokom prethodne tri godine bio član stručnog štaba Crvene zvezde, a nakratko je preuzeo ekipu i zabilježio pobjedu nad Fenerbahčeom u Istanbulu kada je Janis Sferopulos dobio otkaz početkom ove sezone.

Srpski trener je prije dva dana napustio beogradski klub kako bi postao šef struke Lokomotive Kubanj, što je danas i ozvaničeno, prenijela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

“Tomovića vidimo kao perspektivnog stručnjaka iz svjetski poznate srpske škole, vještog u radu sa talentovanim mladim igračima i prožetog pobjedničkom kulturom tokom godina provedenih u Crvenoj zvezdi. Vjerujem da ćemo zajedničkim naporima postići odlične rezultate i podariti našim navijačima dugo očekivane pobjede. Želim Tomislavu uspjeh u novoj fazi njegove karijere”, istakao je predsjednik Lokomotive Andrej Vediščev.

Tomović je na klupi Lokomotive zamijenio Antona Judina, koji je u utorak dobio otkaz. Nekadašnji evroligaš trenutno je četvrti na tabeli VTB lige sa 13 pobjeda i sedam poraza.

Tomislav Tomović je nekadašnji igrač Crvene zvezde, a trenerskim pozivom je počeo da se bavi 2010. Prije tri godine postao je dio stručnog štaba crveno-bijelih. Bio je asistent Dušku Ivanoviću, Janisu Sferopulosu i Saši Obradoviću. Prethodno je radio u OKK Beogradu, Slodesu, Megi i u Kini, a jedan je i od pomoćnika selektora Srbije Dušana Alimpijevića.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tomislav Tomović KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC