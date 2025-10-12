Tomislav Tomović je sada u centru pažnje kao trener Crvene zvezde, a sjećamo ga se i kao igrača. Pobijedio je i Partizan jednom prilikom.

Tomislav Tomović je debitovao na klupi Crvene zvezde pobjedom nad Fenerbahčeom u Evroligi, a nije ovo prvo "čudo" koje je izveo sa klubom. Vidno uzbuđeni trener Zvezde proslavio je pobjedu nad prvakom Evrope i predao kormilo Saši Obradoviću sa kojim ima nešto zajedničko.

Obojica su i kao košarkaši nastupali za Crvenu zvezdu, a u sezoni 2001/02 kada su crveno-bijeli u izuzetno podmlađenom sastavu završili kao sedmi na tabeli Juba lige uspjeli su kao gosti u derbiju da savladaju Partizan u četvrtom kolu.

Crvena zvezda je 5. novembra 2001. godine napravila jedno od najvećih iznenađenja sezone i savladala je crno-bijele 81:73 kao gost u "PIoniru", a Tomislav Tomović je bio sastava Crvene zvezde.

Vidi opis Tomović sa Zvezdom pamti i veća čuda od Fenera: Kao klinac je srušio Partizan sa Dozetom i Aleksićem Skloni opis

Igrač utakmice sa 19 poena bio je sportski direktor crveno-bijelih Milan Dozet. U timu Zorana Krečkovića sada poznati košarkaški analitičar Milutin Aleksić imao je 16 poena, a Srđan Jovanović i Dušan Nedić su postigli po 14.

Partizan je imao mnogo zvučniji tim i na ovom meču su igrali Nenad Krstić, Vlado Šćepanović, Nenad Čanak, Miloš Vujanić, Jovo Stanojević, Vule Avdalović i Aleksandar Glintić, ali nisu bili raspoloženi na ovom meču.

Šta se desilo te sezone?

Na kraju se ova sezona za Crvenu zvezdu završila tako što je na startu plejofa Partizan bio bolji u dva meča. Prvo je kao domaćin dobio 91:72, a onda kao gost 77:71. Na kraju je Partizan stigao do finala gde je Budućnost ipak došla do titule.

