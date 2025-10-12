logo
Tomović sa Zvezdom pamti i veća čuda od Fenera: Kao klinac je srušio Partizan sa Dozetom i Aleksićem

Tomović sa Zvezdom pamti i veća čuda od Fenera: Kao klinac je srušio Partizan sa Dozetom i Aleksićem

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Tomislav Tomović je sada u centru pažnje kao trener Crvene zvezde, a sjećamo ga se i kao igrača. Pobijedio je i Partizan jednom prilikom.

Tomislav Tomović kao klinac srušio Partizan Izvor: MN PRESS

Tomislav Tomović je debitovao na klupi Crvene zvezde pobjedom nad Fenerbahčeom u Evroligi, a nije ovo prvo "čudo" koje je izveo sa klubom. Vidno uzbuđeni trener Zvezde proslavio je pobjedu nad prvakom Evrope i predao kormilo Saši Obradoviću sa kojim ima nešto zajedničko.

Obojica su i kao košarkaši nastupali za Crvenu zvezdu, a u sezoni 2001/02 kada su crveno-bijeli u izuzetno podmlađenom sastavu završili kao sedmi na tabeli Juba lige uspjeli su kao gosti u derbiju da savladaju Partizan u četvrtom kolu

Crvena zvezda je 5. novembra 2001. godine napravila jedno od najvećih iznenađenja sezone i savladala je crno-bijele 81:73 kao gost u "PIoniru", a Tomislav Tomović je bio sastava Crvene zvezde.

Igrač utakmice sa 19 poena bio je sportski direktor crveno-bijelih Milan Dozet. U timu Zorana Krečkovića sada poznati košarkaški analitičar Milutin Aleksić imao je 16 poena, a Srđan Jovanović i Dušan Nedić su postigli po 14.

Partizan je imao mnogo zvučniji tim i na ovom meču su igrali Nenad Krstić, Vlado Šćepanović, Nenad Čanak, Miloš Vujanić, Jovo Stanojević, Vule Avdalović i Aleksandar Glintić, ali nisu bili raspoloženi na ovom meču.

Izvor: Instagram/basket_almanah

Šta se desilo te sezone?

Na kraju se ova sezona za Crvenu zvezdu završila tako što je na startu plejofa Partizan bio bolji u dva meča. Prvo je kao domaćin dobio 91:72, a onda kao gost 77:71. Na kraju je Partizan stigao do finala gde je Budućnost ipak došla do titule.

Partizan - Crvena zvezda
Izvor: Youtube/Milorad Mažić

 (MONDO, Basket Almanah)

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Tomislav Tomović

