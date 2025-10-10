Uživo, Fenerbahče - Crvena zvezda: Dvocifrena prednost crveno-bijelih

Košarkaši Zvezde gostuju Fenerbahčeu u Istanbulu i traže prvu pobjedu u sezoni. Tok meča možete pratiti na sajtu MONDO.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Fenerbahčea od 19.45, u okviru 3. kola Evrolige. Crveno-bijeli će imati pakleno težak zadatak protiv aktuelnog šampiona Evrope i pokušaće da stignu do prve pobjede u sezoni. Sa klupe će ih predvoditi dokorašnji pomoćni trener Janis Sferopulosa, Tomislav Tomović, koji je u igračkoj karijeri između ostalih nastupao za banjalučki Borac (Banjalučka pivara).

Dok se čeka zvanična promocija Saše Obradovića, igrači Zvezde će morati da pronađu dodatnu motivaciju kako bi slavili na teškom gostovanju. Ono što može da ih ohrabri je podatak da je Zvezda u posljednjih pet duela sa Fenerbahčeom, pobijedili četiri puta.

Novu energiju mogu da donesu Jago Dos Santos i Donatas Mitiejunas koji su spremni za premijeru u Evroligi. Ipak, crveno-bijeli će morati bez šestorice važnih igrača - Hasijela Rivera, Devontea Grejema, Ognjena Dobrića, Ajzee Kenana, Uroša Plavšića i Džoela Bolomboja.

Ima dosta problema i Šarunas Jasikevičijus koji ne može da računa na Skotija Vilbekina, Artursa Žargasa, Brendona Bostona, Armanda Bejkota.