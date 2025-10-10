Uživo, Fenerbahče - Crvena zvezda: Dvocifrena prednost crveno-bijelih

Košarkaši Zvezde gostuju Fenerbahčeu u Istanbulu i traže prvu pobjedu u sezoni. Tok meča možete pratiti na sajtu MONDO.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Fenerbahčea od 19.45, u okviru 3. kola Evrolige. Crveno-bijeli će imati pakleno težak zadatak protiv aktuelnog šampiona Evrope i pokušaće da stignu do prve pobjede u sezoni. Sa klupe će ih predvoditi dokorašnji pomoćni trener Janis Sferopulosa, Tomislav Tomović, koji je u igračkoj karijeri između ostalih nastupao za banjalučki Borac (Banjalučka pivara).
Dok se čeka zvanična promocija Saše Obradovića, igrači Zvezde će morati da pronađu dodatnu motivaciju kako bi slavili na teškom gostovanju. Ono što može da ih ohrabri je podatak da je Zvezda u posljednjih pet duela sa Fenerbahčeom, pobijedili četiri puta.
Novu energiju mogu da donesu Jago Dos Santos i Donatas Mitiejunas koji su spremni za premijeru u Evroligi. Ipak, crveno-bijeli će morati bez šestorice važnih igrača - Hasijela Rivera, Devontea Grejema, Ognjena Dobrića, Ajzee Kenana, Uroša Plavšića i Džoela Bolomboja.
Ima dosta problema i Šarunas Jasikevičijus koji ne može da računa na Skotija Vilbekina, Artursa Žargasa, Brendona Bostona, Armanda Bejkota.
16. minut - Blista Zvezdino pojačanje
Motiejunas bilježi nove poene pod košem. Okrenuo je čuvara i sada je najefikasniji u timu Zvezde sa 8 poena. 23:33
15. minut - Dvocifrena prednost Zvezde
Novi poeni Motiejunasa poslije ofanzivnog skoka, s druge strane novi loš napad Fenera. Požurio je Kodi Miler Mekintajer, gubi loptu 21:31
14. minut - Zvezda nema ideju u napadu
Meli u kontraritmu, promašuje dvije trojke u istom posjedu. Karter promašuje flouter. Motiejunas iznuđuje faul u napadu Kem Birč 21:29
13. minut - Fener se muči u napadu
Brzi poeni Džordana Nvore. Boldvin iznuđuje tri slobodna bacanja, na iskustvo je prodao "foru" Jagu. 1/3 pogađa Boldvin. Nova izgubljena lopta za Jaga 21:29
12. minut - Dvocifrena prednost Zvezde
Nastavlja Zvezda da igra sjajnu odbranu, ali ne uspijeva da iskoristi dva napada. Poslije krađe Nvore, Davidovac će na liniju penala 17:27
10. minut - Kraj prve četvrtine! Zvezda vodi 17:25
Horton Taker pokazuje kvalitet, fauliran pri prodoru i još jednom polovičan sa linije penala. Crveno-bijeli ne uspijevaju da iskoriste posljednji napad, Odželej promašuje otvoren šut.
9. minut - Zvezda igra bolju košarku
Laki poeni Melija poslije jeftino prodate lopte Jaga Dos Santosa. Ispravlja se Brazilac, sjajna asistenacija za Izundua 16:25.
8. minut - Kalinić razigran
Kalinić pogađa uz faul, ipak ne koristi dodatno slobodno bacanje. Boldvin promašuje oba slobodna bacanja 14:23
7. minut - Igra se u ritmu Zvezde
Boldvin pogađa sa poludistance. Loš potez Nvore s druge strane, ali ne kažnjava to Boldivin. Kodi razigran, poentira sa poludistance na isteku napada 12:21
6. minut - Zvezda vodi u Istanbulu
Evo prvih poena Nvore. Kodi Miler Mekintajer potom promašuje novu otvorenu trojku. Kakav potez Izundua koji zakucava pod faulom 10:19
2. minut - Zvezda dobro počela
Karter vezuje četiri poena. Zvezda igra sjajnu odbranu, poslije nove dobre rekacije, Moneke će na liniju penala! 2:8
1. minut - Prvi poeni za Motiejunasa
Sjajna akcija Zvezde, Kalinić je namjestio prve poeneMotiejunasa. Uzvraća Fener sa druge strane 2:2
Počeo meč u Istanbulu!
Zvezda: Kodi Miler Mekintajer, Karter, Kalinić, Moneke Motiejunas
Meč uskoro počinje!
U toku je predstavljanje igrača.
Tim Crvene zvezde
Kodi Miler-Mekintajer, Stefan Miljenović, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Nikola Kalinić, Ebuka Izundu, Donatas Motiejunas, Džordan Nvora, Semi Odželej, Čimka Moneke, Jago Dos Santos
Grom iz vedra neba!Izvor: MN PRESS
Skoti Vilbekin se vraća poslije pauze od godinu dana i biće u sastavu Fenerbahčea protiv Crvene zvezde! Nije poznato da li će i koliko će ga Jasikevičijus koristiti protiv crveno-bijelih, ali ovo je svakako velika vijest za Fener.
Skor na startu sezone
Crvena zvezda je poražena u oba meča u evropskom takmičenju, dok je Fenerbahče na polovičnom skoru 1:1. Ne blistaju ni izabranici Šarunasa Jasikevičijusa koji su poraženi na otvaranju turske Superlige od Tofaša, dok je Zvezda "pala" na ispitu protiv Zadra.
Ko je zapravo Tomislav Tomović?
Privremeni trener Zvezde ima zanimljiv košarkači put. Već nekoliko godina ga gledamo na klupi, a prije Crvene zvezde bio je asistent u Megi. Prije toga je radio u Kini, bio je tri godine prvi čovjek struke Slodesa, a zapravo je Zvezdino dijete. O tome više pročitajte OVDJE.
Šta je rekao novi trener?
"Znamo protiv koga igramo. Fenerbahče je aktuelni šampion, ali očekujem da imamo reakciju i da nastupimo kao tim u petak uveče. Ova utakmica je za nas izazov, borićemo se i daćemo sve od sebe da odigramo dobar takmičarski meč", rekao je Tomović.