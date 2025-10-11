Motiejunas debitovao bez greške: Zvezdi donio sigurnost, jedan detalj je posebno impresivan

Iskusni litvanski centar Donatas Motiejunas odigrao sjajan meč protiv Fenerbahčea i ekspresno se uklopio u tim.

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Fenerbahče u Istanbulu rezultatom 86:81, i tako zabilježili prvu pobjedu u sezoni. U trećem kolu Evrolige debitovao je novi igrač crveno-bijelih Donatas Motiejunas i ostavio jako zapažen učinak.

Poslije problema sa povredama centara došlo je do angažmana iskusnog Litvanca, a on ih je za nepunih 15 minuta na parketu pokazao da je za sada odlično rješenje. Gurnuo ga je aktuelni trener Zvezde Tomislav Tomović u vatru na jednom od najtežih gostovanja u Evropi, a Motiejunas je odmah pokazao kvalitet.

Šta Motiejunas donosi Zvezdi?

Pri prvom kontaktu sa loptom je zabilježio poene i pokazao da ima mentalitet pobjednika, a do kraja meča ih je sakupio 13, uz šest skokova. Sjajno je gradio reket, a upravo je Zvezda na skoku višestruko profitirala protiv šampiona Evrope i sjajno koristila druge šanse. Iskustvo je demonstrirao u duelima sa Kemom Birčom, konstantno se bolje pozicionirao, a uspio da je da iznudi i jedan faul u napadu.

Pokazao je da je i te kako okretan i spreman, iako nije odigrao takmičarski meč još od maja ove godine. Ipak, već tokom druge dionice je ušao u problem sa faulovima, pa ga neko vrijeme nije bilo na parketu. Sve u svemu, ono što smo vidjeli od bivšeg igrača Monaka je da može da pruži jako dobre partije na obje strane terena, da je mobilan, pouzdan i da je timski igrač.

Na cijelom meču je promašaj imao samo sa linije penala, a iz igre je šutirao 5/5. Znajući kako je dugu pauzu imao, te da je sa timom odradio tek nekoliko treninga, ovakva sigurnost u napadu je plijenila i naravno donijela je Zvezdi prijeko potrebno samopouzdanje u napadu.

Šta je rekao Motiejunas poslije debija?

Iskusni centar je zadovoljan debitantskim nastupom za Crvenu zvezdu. Svjestan je da su njegovi saigrači prošli jako težak period i da je njegova misija spasilačka nakon povrede prvog centra Hasijela Rivera.

"Da, svakako. Kako što sam rekao, ovo je različit svijet. Trener je otpušten nakon nekoliko poraza, pokazali smo reakciju i da smo tim, mislim da smo svi srećni. Ovako treba da nastavimo i da pokazujemo ovaj napor u svakoj utakmici. Rekao sam momcima da je za mene jedno od najtežih gostovanja u Evroligi bilo da igram protiv Crvene zvezde u Beogradu. Naš pristup treba da bude kao danas, da se borimo za svaku loptu. Neki šutevi nisu ušli, neke skokove nismo pokupili, ali je na kraju sve došlo na svoje", rekao je zadovoljni Motiejunas.

Prošle sezone su mučio sa povredama u Monaku, očekivalo se da ostane još sezonu u kneževini, ali na kraju ugovor nije produžen. Crvena zvezda je brzo reagovala na tržištu i potpisala, po prvim minutima čini se, odlično pojačanje u momentu kada je tržište centara deficitarno.