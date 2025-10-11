"Ne zavaravajte se, plej mora da se dovede": Vlade Đurović kritikovao Kodija i Jaga, ovako više ne može

Poslije pobjede Crvene zvezde nad Fenerbahčeom u Evroligi, Vlade Đurović je naglasio da je igra bila sjajna, ali da postoje problemi na poziciji plejmejkera.

Izvor: Arena sport/printscreen

Crvena zvezda je odigrala svoj prvi meč od odlaska Janisa Sferopulosa sa klupe, a nakon duela u Turskoj Vlade Đurović je rekao da je vidio čudo na terenu. Tim predvođen sa klupe Tomislavom Tomovićem u Istanbulu je vodio skoro cijeli meč, a na kraju smo vidjeli dramu.

Morao je Vlade Đurović da pomene u studiju "Arene sport" i legendarnog Zorana Moku Slavnića koji je očigledno bio i više nego siguran u pobjedu crveno-bijelih na ovom meču.

"Čudo se dogodilo zaista. Svaka čast Crvenoj zvezdi. Navijačima Zvezde bolji poklon nije mogao da dođe u ovom momentu, to je sigurno. Danas me čitav dan Moka Slavnić ubjeđuje da dobijamo. Hajde, rekoh... Ovaj tvoj kolega novinar u desku kaže samouvjereno da dobija Crvena zvezda. Svaka čast", počeo je Vlade Đurović.

Moneke riješio "ludačkom trojkom"

Pogledajte 00:49 Čima Moneke sjajna završnica Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Istakao je nekada trofejni trener da je Crvena zvezda izgledala mnogo bolje nego na početku sezone. Vidjelo se da pojačanja u vidu Kalinića, Jaga i Motiejunasa mnogo znače. Ipak, zna se ko je riješio meč.

"Promjena trenera mnogo znači, Motiejunas mnogo znači. Da Jaga nije bilo ko zna šta bi bilo, Kalinić mnogo znači. Moramo da priznamo da je Fenerbahče imao mnogo promašaja. Moneke je heroj, ono što je on izvukao, ona ludačka trojka u momentima kada je gotovo. Ja sam mislio da nema šanse više", rekao je on, pa opet kritikovao Kodija Milera Mekintajera.

Bez povrijeđenog Devontea Grejema, koji je planiran kao prva opcija, reprezentativac Bugarske je prvo rješenje na pleju. I ranije je isticao Đurović da mu se ne sviđa kako on igra, a ni sada ga nije oduševio.

"Nemojte da se zavaravate, ne može bez drugog plejmejkera, mora plej da se dovede. Ovo što je radio Mekintajer - da gubiš lopte, ne možeš da pređeš centar, da gaziš liniju centra, da bacaš lopte u aut, to ne ide. Ne kažem da je Jago bio mnogo sigurniji, ali je bio mnogo korisniji", završio je Đurović.

Svaka čast Tomoviću

Izvor: kk crvena zvezda

Trener Crvene zvezde Tomislav Tomović je na kraju završio u zagrljaju Čime Monekea i poliven kofom vode u svlačionici, a Đurović ga je nahvalio poslije svega što se desilo.

"Pobjeda koja Crvenu zvezdu ostavlja u životu, mislim da značajnija pobjeda nije postojala za Zvezdu u posljednjih nekoliko godina. Čestitke Tomoviću, lijepo se ponašao i prije i poslije utakmice. Moneke ga je grlio što je dobar znak. Najvažnija utakmica u njegovoj karijeri, možda i u životu. Ja bih nešto drugačije vodio, ali dobio je i nema šta da se priča. Tražiti dlaku u jajetu - to je bez veze."