logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako je Čima Moneke srušio Fener usred Istanbula

Ovako je Čima Moneke srušio Fener usred Istanbula

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Čima Moneke je riješio meč u Istanbulu i donio je pobjedu Crvenoj zvezdi. Prvu ove sezone u Evroligi protiv prvaka Evrope.

cima moneke rijesio mec zvezda dobila fener Izvor: arena 1 premium

Čima Moneke se pojavio za Crvenu zvezdu u momentu kada je bio najpotrebniji. Vodila je ekipa Zvezde cijeli meč protiv Fenerbahčea, a kada se domaćin približio na 72:69 Nigerijac je imao svoj šou. Da je imao malo sreće mogao je i definitivno da riješi meč. 

Prvo je dobio loptu od plejmejkera svog tima Kodija Milera Mekintajera i potom je postigao sjajnu trojku, pa je tako odlijepio svoj tim. Nije se tu zaustavio već je u narednom napadu uspio da se pojavi na vrijeme ispred Mikaela Jantunena i da ga izblokira. 

Kao da to nije bilo dovoljno, on je u narednom napadu uhvatio promašaj svog saigrača i to u padu. Uspio je da pogodi nevjerovatno dok je udarao o parket, ali na kraju sudije taj sjajan potez nisu priznale. Ipak fauliran je i dodao je jedan poen. Pogledajte ovu sekvencu: 

Pogledajte

00:49
Čima Moneke sjajna završnica
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Nije to bilo sve, već je poslije narednog napada u kome je Fener dao brze poene Moneke je uspio da odmah vrati to i na kraju je donio pobedu usred Istanbula. Postigao je Moneke na kraju 20 poena i tome je dodao 10 skokova za impresivan dabl-dabl. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:35
Čima Moneke
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Čima Moneke KK Fenerbahče košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC