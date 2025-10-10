Ovako je Čima Moneke srušio Fener usred Istanbula

Čima Moneke je riješio meč u Istanbulu i donio je pobjedu Crvenoj zvezdi. Prvu ove sezone u Evroligi protiv prvaka Evrope.

Čima Moneke se pojavio za Crvenu zvezdu u momentu kada je bio najpotrebniji. Vodila je ekipa Zvezde cijeli meč protiv Fenerbahčea, a kada se domaćin približio na 72:69 Nigerijac je imao svoj šou. Da je imao malo sreće mogao je i definitivno da riješi meč.

Prvo je dobio loptu od plejmejkera svog tima Kodija Milera Mekintajera i potom je postigao sjajnu trojku, pa je tako odlijepio svoj tim. Nije se tu zaustavio već je u narednom napadu uspio da se pojavi na vrijeme ispred Mikaela Jantunena i da ga izblokira.

Kao da to nije bilo dovoljno, on je u narednom napadu uhvatio promašaj svog saigrača i to u padu. Uspio je da pogodi nevjerovatno dok je udarao o parket, ali na kraju sudije taj sjajan potez nisu priznale. Ipak fauliran je i dodao je jedan poen. Pogledajte ovu sekvencu:

Nije to bilo sve, već je poslije narednog napada u kome je Fener dao brze poene Moneke je uspio da odmah vrati to i na kraju je donio pobedu usred Istanbula. Postigao je Moneke na kraju 20 poena i tome je dodao 10 skokova za impresivan dabl-dabl.

