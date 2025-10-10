Igor Rakočević pita sve u Zvezdi: "Kako i na koji način ste sastavljali ovaj tim?"

Poslije otkaza Janisu Sferopulosu stigla reakcija Igora Rakočevića koji poručuje da ima još odgovornih.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda odlučila je da smjeni trenera Janisa Sferopulosa poslije vrlo lošeg starta sezone (0-3 u svim takmičenjima) sa skoro potpuno novom ekipom u odnosu na prošlu godinu. Zvezda je dovela veliki broj igrača, mnogi od njih su povrijeđeni, a u klubu nije bilo strpljenja i odlučeno je da se angažuje novi trener, što je pozdravio i legendarni Igor Rakočević.

"Smjena trenera je bila legitimna, ne samo zbog ovosezonskog starta. I na kraju prošle sezone je napravljeno dosta kikseva. Tako da ne čudi da je Sferopulos dobio otkaz", rekao je Igor Rakočević za "Sport Klub" i osvrnuo se na spekulacije da će Obradović opet na klupu: "Svi kažu da dolazi Saša Obradović, mislim da je to dobra prilika da se dio problema riješi, barem što se tiče trenerskog dijela".

Iza toga Rakočević stavlja zarez, svestan da nije jedini griješio Janis Sferopulos. Vidjeli smo već da je predsjednik kluba Željko Drčelić preuzeo odgovornost jer je prethodno Grku produžio ugovor, a Rakočević postavlja pitanje i šta je sa onima koji su doveli pojačanja - Milan Dozet, Nemanja Vasiljević, a onda na kraju i novi generalni menadžer Milan Tomić.

"Ostaje dio vezan za sastav tima, koji je pitanje da li može da se riješi. To je trebalo da izgleda drugačije. U smislu da je trebalo da se potpiše makar jedan ili dvojicu naših kvalitetnih igrača. A bilo ih je na tržištu. Mislim i da je Filip Petrušev mogao da ostane umjesto odlaska u Dubai. Smatram da je to drugi problem da se vidi kako će da se riješi", rekao je Rakočević i postavio pitanje sportskom sektoru: "Ne znam na koji način i kako je sastavljena ekipa, ali sam mišljenja da je moglo i moralo mnogo bolje da se uradi taj segment".

Crvena zvezda će večeras igrati u Istanbulu protiv Fenerbahčea u okviru trećeg kola Evrolige i to sa Tomislavom Tomovićem na klupi posle čega bi Saša Obradović trebalo da bude promovisan.

"Ekipa uvijek reaguje na promjenu, jer prirodno je da novi sistem rada, principi, pravila, budu u neku ruku osvježenje, a sama motivacija igrača uvijek je mnogo veća da pokažu da su baš oni ti koji treba da imaju veću ili zadrže ulogu koju imaju i kod novog kouča. Sigurno će biti neke reakcije. Ali, nema baš nekih lakih utakmica, naprotiv. Biće teško i u narednom periodu ali dešavalo se često da promjenom trenera, ekipa potpuno procvjeta, vidjećemo", zaključio je Rakočević.