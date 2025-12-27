logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta će biti sa Partizanom i Džabarijem Parkerom? Đoan Penjaroja rekao jedno "ako"

Šta će biti sa Partizanom i Džabarijem Parkerom? Đoan Penjaroja rekao jedno "ako"

Autor Nikola Lalović
0

Đoan Penjaroja je rekao da će Džabari Parker imati priliku da zaigra. "Ako ostane u sastavu", rekao je novi trener crno-bijelih.

Đoan Penjaroja o Džabariju Parkeru Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana ubjedljivo su poraženi od Makabija, a iako je bio u sastavu Džabari Parker nije ušao ni sekund na ovom meču. 

Nakon utakmice, jedan od novinara je naglasio da je Mirko Ocokoljić ostavio Džabarija Parkera na klupi na prethodnim mečevima zbog nedostatka truda i zalaganja i pitao ga da li je zbog toga i Đoan Penjaroja odlučio da ne pusti najskupljeg košarkaša Partizana na teren ni jedan sekund. 

"Ne. Džabari je igrač Partizana i ovo danas je tehnička odluka. Moja tehnička odluka. Ali nemam lični problem sa Džabarijem Parkerom. Bila je to tehnička odluka i mislim da danas nije igrao, ali ako ostane u sastavu može da zaigra", rekao je Đoan Penjaroja. 

Šta se dešava sa Džabarijem Parkerom?

Na ovom meču je ostao bez minuta, a protiv Krke je na terenu bio 20 minuta, mada se nije mnogo primijetio. Imao je 2 poena, 4 skoka i asistenciju. Protiv Žalgirisa je upisao sedam minuta bez učinka osim jednog skoka, a momenat kada nije skočio nakon mrtve lopte u podbacivanju ga je "istjerao" sa terena.

Prije toga je propustio meč sa Virtusom, igrao je protiv FMP-a 12 minuta, a u vječitom derbiju 11 uz 3 poena. Poslednji put je dvocifren bio u meču sa Klužom 7. decembra.

Tagovi

Džabari Parker KK Partizan Đoan Penjaroja Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC