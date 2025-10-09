logo
Rivero operisan u Beogradu, čeka ga duga pauza

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Hasijel Rivero operisan je u Kliničkom centru u Beogradu, ugrađen mu je šraf u stopalo i čeka ga sigurno višemjesečna pauza. Jasno je da ga nećemo gledati na terenu do kraja ove godine...

Operisan Hasijel Rivero Izvor: MN PRESS

Hasijel Rivero operisan je u srijedu u Kliničkom centru u Beogradu, nezvanično saznaje "MONDO". U pitanju je povreda stopala koju je zadobio na utakmici Crvene zvezde Meridianbet i Armanija i jasno je da se neće vratiti na teren do kraja ove godine, a pitanje je i kada će biti na terenu u 2026. godini.

Kako nam je objašnjeno, njemu je ugrađen šraf u stopalo i odmah poslije otpuštanja je počeo period rehabilitacije. U zavisnosti od toga kako bude tekao oporavak, naredni korak biće vađenje šrafa i tek poslije toga će moći da razmišlja o treninzima i povratku na teren. Još jedan problem za Sašu Obradovića koji će uskoro da postane novi-stari trener crveno-belih...

00:26
Hasijel Rivero povreda na Zvezda Armani
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Rivero je došao u Crvenu zvezdu poslije dobre sezone u Makabiju gdje je odigrao 20 utakmica i imao prosjek od 10,2 poena, 4,4 skoka i 1,3 asistencije po meču. Zbog njegove povrede i problema koje već dugo ima Džoel Bolomboj srpski tim je hitno reagovao i angažovao Donatasa Motiejunasa na tromjesečnu pozajmicu sa mogućnošću produžetka saradnje do kraja sezone u zavisnosti od dešavanja u narednih nekoliko mjeseci.

Ko će igrati centra u Zvezdi?

Motiejunas nije mogao da igra za Zvezdu na prethodnoj utakmici zato što je Monako zakasnio sa slanjem neophodne papirologije, a trebalo bi da je to riješeno sada pred utakmicu sa Fenerbahčeom (petak, 19.45 časova).

