Novi problem za Crvenu zvezdu: Povrijedio se Hasijel Rivero

Hasijel Rivero povrijedio se na utakmici protiv Armanija i to je novi problem za Crvenu zvezdu i Janisa Sferopulosa na startu nove sezone.

Povrijedio se Hasijel Rivero

Novi problemi za Crvenu zvezdu - povredio se Hasijel Rivero. Kubanski centar se povrijedio u prvom poluvremenu utakmice protiv Armanija i kada nije izašao na zagrijavanje između dva dijela bilo je jasno da se nešto dešava. Uopšte nije ulazio u igru u drugih 20 minuta što je bila samo dodatna potvrda da je u pitanju povreda.

U pitanju je povreda stopala, kolika pauza ga sada čeka? Odgovor na to pitanje će stići poslije meča, vjerovatno od Janisa Sferopulosa. Nove muke za njega i tim poslije teške povrede Ajzee Kenana i početka sezone bez četvorice igrača..

Podsjetimo, Zvezda već ima jednog povrijeđenog centra, Džoela Bolomboja. On se i dalje nalazi u Americi na oporavku i mala je šansa da će se na parket vratiti prije januara 2026. godine. Sada se čekaju informacije o povredi Rivera, a sportski direktor Milan Tomić je prije meča sa italijanskom ekipom istakao da se prati situacija na tržištu i da se traže pojačanja...

00:44
Delije pozdravile igrace Zvezde pred premijeru u Evroligi
KK Crvena zvezda košarka Evroliga Hasijel Rivero

