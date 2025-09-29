"Svašta se desilo, ispričaću nekad": Filip Petrušev prvi put o Crvenoj zvezdi

Srpski reprezentativac Filip Petrušev još ne može da kaže sve što se desilo u pregovorima sa Crvenom zvezdom.

Košarkaški klub Dubai debitantsku sezonu u Evroligi počinje utakmicom protiv Partizana na svom terenu, a kao jedno od najvećih pojačanja u istoriji tima tokom leta je stigao Filip Petrušev. Nekadašnji član crno-bijelih u mlađim kategorijama, a zatim u dva navrata prvotimac Crvene zvezde, biće uzdanica trenera Jurice Golemca, iako nije moralo tako da bude...

Dugo je trajala saga oko Filipa Petruševa i tima čiji će dres nositi u sezoni koja počinje. Imao je ugovor sa Olimpijakosom koji na njega nije računao, Crvena zvezda je navodno postigla dogovor o otkupu, a na kraju je Dubai predstavio srpskog reprezentativca koji će mu biti i jedan od glavnih aduta u Evroligi. Dan pred meč Petrušev je prvi put progovorio o dešavanjima na tržištu.

"Svašta se dešavalo. Neću iznositi detalje jer stvarno želim svima svu sreću ove sezone u Evroligi. Na kraju mi se svidio projekat Dubaija. U razgovoru sa trenerom o ciljevima, sve mi je leglo. Fokus je na košarci, a organizacija je na nivou NBA. Trenutno sam presrećan ovde, vidjećemo kako će sezona izgledati", rekao je Filip Petrušev, a prenosi "Mozzart Sport".

Po njegovim riječima, Filip Petrušev je bio zainteresovan i za ostanak u Crvenoj zvezdi, bio je otvoren i za druge opcije, ali nekoliko dana pred početak nove sezone ne želi da priča o svemu što se dešavalo na tržištu tokom ljeta. Ipak, zadovoljan je kako je sve ispalo, pošto se u Dubaiju osjeća kao kod kuće.

"Iskreno, pred sam kraj... Bilo je dosta ekipa. Dubai je bio najkonkretniji da me dovede i to je to. Bio sam otvoren za sve. Kažem ponovo, svašta se desilo. Pred sezonu neću da pričam o tome, možda neki drugi put", rekao je Petrušev i osvrnuo se na novi tim: "Mislim da sam izbrojao devet igrača sa našeg prostora. Mislim da toliko nema možda ni u Zvezdi ni u Partizanu zajedno. Stvarno se osjeća kao kod kuće u svlačionici. Super su momci, nova je ekipa i trebaće vremena da se uklopi, ali smo otvoreni za saradnju i naći ćemo hemiju".

