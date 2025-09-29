logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ergin Ataman: "Matijas Lesor neće skoro na teren"

Ergin Ataman: "Matijas Lesor neće skoro na teren"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Ergin Ataman je objasnio da se Matijas Lesor i dalje oporavlja od povrede i da neće biti na terenu minimum još mjesec dana.

ataman potvrdio da je lesor i dalje povrijedjen Izvor: MN PRESS

Matijas Lesor se neće tako brzo vratiti na parket. Trener Panatinaikosa Ergin Ataman objasnio je da će još da pauzira i da se oporavlja od loma fibule. Prema njegovim riječima francuski centar biće van terena još najmanje mjesec-mjesec i po dana. Dakle, moraće bez njega na startu sezone, a najavljivano je bilo da će igrati na fajnal-foru Evrolige u završnici prošle sezone.

"Lesorovo učeće na F4 u ABU dabiju nije bila greška u proračunima. Bio je spreman poslije mjesec dana napornog individualnog rada i timskih treninga. Htio je da igra. Ali, propustio je četiri mjeseca i izgubio je ritam. Doktori su nam rekli da je potrebno još vremena da bi bio na 100 odsto. Vratiće se u novembru, oko mjesec, mjesec i po dana od današnjeg dana", poručio je Ataman.

Lesor je povredu doživio 19. decembra prošle godine na meču Panatinaikosa i Baskonije. Vrištao je od bolova na parketu i bilo je jasno tada da nije ni malo naivno... Pokušao je da se vrati ranije na parket i zbog svega toga sada niko u klubu ne želi da ubrzava povratak.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:52
Matijas Lesor dočekan aplauzima
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ergin Ataman košarka Evroliga KK Fenerbahče

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC