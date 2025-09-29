Ergin Ataman: "Matijas Lesor neće skoro na teren"

Ergin Ataman je objasnio da se Matijas Lesor i dalje oporavlja od povrede i da neće biti na terenu minimum još mjesec dana.

Izvor: MN PRESS

Matijas Lesor se neće tako brzo vratiti na parket. Trener Panatinaikosa Ergin Ataman objasnio je da će još da pauzira i da se oporavlja od loma fibule. Prema njegovim riječima francuski centar biće van terena još najmanje mjesec-mjesec i po dana. Dakle, moraće bez njega na startu sezone, a najavljivano je bilo da će igrati na fajnal-foru Evrolige u završnici prošle sezone.

"Lesorovo učeće na F4 u ABU dabiju nije bila greška u proračunima. Bio je spreman poslije mjesec dana napornog individualnog rada i timskih treninga. Htio je da igra. Ali, propustio je četiri mjeseca i izgubio je ritam. Doktori su nam rekli da je potrebno još vremena da bi bio na 100 odsto. Vratiće se u novembru, oko mjesec, mjesec i po dana od današnjeg dana", poručio je Ataman.

Lesor je povredu doživio 19. decembra prošle godine na meču Panatinaikosa i Baskonije. Vrištao je od bolova na parketu i bilo je jasno tada da nije ni malo naivno... Pokušao je da se vrati ranije na parket i zbog svega toga sada niko u klubu ne želi da ubrzava povratak.

