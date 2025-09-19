Ataman se "zapalio" poslije rušenja Partizana: Turčin najavio pohod na Evroligu

Trener Panatinakosa Ergin Ataman u svom stilu najavio pohod na Evroligu.

Izvor: MN Press/Stellios Stefanou/Eurokinissi Sports

Košarkaši Partizana poraženi su u prvom pripremnom meču u Australiji od Panatinaikosa, a trener grčkog tima Ergin Ataman ponovo je imao preambiciozne izjave pred start sezone. Timovi su još uvijek u fazi uigravanja zbog Evropskog prvenstva koje je odložilo čitav proces, ali Ataman ne mijenja svoje visoke ciljeve.

Panatinaikos nije previše mijenjao igrački kadar, a Turčin vjeruje da će naredne sezone biti učesnici Fajnal-fora Evrolige.

"Imamo odličan tim. Posljednje dvije godine smo imali odličan tim, a sada smo potpisali neke nove igrače. Vjerujem da ćemo se boriti za najviše ciljeve tokom cijele sezone“, rekao je Ataman i osvrnuo se na meč sa Partizanom:

"Trenutno je predsezona. Neki igrači su upravo stigli sa Eurobasketa. Ali kao što ste vidjeli, imamo isti sistem. 90% smo isti i novi igrači će takođe doprinijeti, baš kao što je juče doprinio Toliopulos, koga jako volim i mnogo će nam pomoći, a on je veoma pametan igrač", rekao je iskusni strateg.

Nisu mu strana velika obećanja. "Vjerujem da bi se ove sezone, čak i da Panatinaikos igra sa dva odvojena tima, oba borila za mjesto na Fajnal-foru", dodao je Ataman u svom stilu.

Šta se dešava sa Lesorom?

Francuskog centra i dalje nismo vidjeli na delu u pripremnom periodu, a prema riječima Atamana biće mu potrebno još vremena do potpunog oporavka.

"Potrebno mu je više vremena, to je sigurno. Razgovarali smo i rekao mi je da mu je dobro i da će stvari verovatno napredovati brže nego što očekujemo. Želim Matijasa i nadam se da će kada se vratimo u Atinu, svi igrači biti spremni za prvu utakmicu Evrolige".

Nezaobilazna tema je bilo Evropsko prvenstvo gdje su Turci u finalu poraženi od Nijemaca, ali su se ipak domogli istorijske medalje.

"Svi su veoma srećni jer smo poslije mnogo godina na turniru van Turske imali tako sjajan rezultat. Ali za mene to nije isto, jer uvijek želim da pobijedim, želim da budem prvi. Kada izgubite utakmicu, a nemate istu snagu kao vaš protivnik, onda niste razočarani. Ali u utakmici koju smo imali kontrolu od početka do posljednjeg minuta, a odlučena je u posljednjem posjedu, za mene je to razočaravajuće", podsjetio se selektor Turske.