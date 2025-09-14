Ataman nije mogao da podnese poraz: Turčin odmah napustio teren nakon finala

Ergin Ataman poslije poraza svog tima u finalu Eurobasketa odmah je napustio teren.

Izvor: Kurir

Reprezentacija Turske izgubila je u finalu Eurobasketa, nakon što je Njemačka bila bolja i slavila 88:83. Trener vicešampiona još jednom je bio u centru pažnje i teatralno je napustio teren poslije poraza svog tima.

Tek što je označen kraj, a Njemačka počela da slavi šampionsku titulu, Ergin Ataman je bijesan izletio sa terena. Trener Turske nije imao želju za slavljem srebrne medalje, a vjerovatno dodatno boli činjenica da je Turska pretrpjela prvi poraz na prvenstvu.

Pogledajte kako je Ataman napustio teren:

Ataman je tokom čitavog meča imao pridike na sudijske odluke, a njegovo nezadovoljstvo eskaliralo je poslije poraza. Ipak, Turska je imala priliku za pobjedu, pošto je nešto više od minut i po pre kraja imala prednost, ali su nesmotrene greške poslale Denisa Šredera na liniju penala i to je presudilo u korist Nijemaca.

Ataman se poslije napuštanja terena vratio ipak na parket, a razlog je bilo primanje nagrade.

