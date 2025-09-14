logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ataman nije mogao da podnese poraz: Turčin odmah napustio teren nakon finala

Ataman nije mogao da podnese poraz: Turčin odmah napustio teren nakon finala

Autor Dragan Šutvić
0

Ergin Ataman poslije poraza svog tima u finalu Eurobasketa odmah je napustio teren.

Ergin Ataman odmah napustio teren poslije poraza u finalu Eurobasketa Izvor: Kurir

Reprezentacija Turske izgubila je u finalu Eurobasketa, nakon što je Njemačka bila bolja i slavila 88:83. Trener vicešampiona još jednom je bio u centru pažnje i teatralno je napustio teren poslije poraza svog tima.

Tek što je označen kraj, a Njemačka počela da slavi šampionsku titulu, Ergin Ataman je bijesan izletio sa terena. Trener Turske nije imao želju za slavljem srebrne medalje, a vjerovatno dodatno boli činjenica da je Turska pretrpjela prvi poraz na prvenstvu.

Pogledajte kako je Ataman napustio teren: 

Pogledajte

00:17
Šokantan potez Atamana nakon finala - pobegao!
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Ataman je tokom čitavog meča imao pridike na sudijske odluke, a njegovo nezadovoljstvo eskaliralo je poslije poraza. Ipak, Turska je imala priliku za pobjedu, pošto je nešto više od minut i po pre kraja imala prednost, ali su nesmotrene greške poslale Denisa Šredera na liniju penala i to je presudilo u korist Nijemaca.

Ataman se poslije napuštanja terena vratio ipak na parket, a razlog je bilo primanje nagrade. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ergin Ataman košarka Turska Eurobasket 2025 treneri Njemačka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC