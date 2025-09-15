"Nemam ništa lijepo da kažem poslije Eurobasketa": Ataman bijesan, na jedno pitanje nije htio da odgovori

Poslije Eurobasketa na kome je osvojio srebro opet nije bio zadovoljan Ergin Ataman.

Ergin Ataman je osvojio srebrnu medalju sa Turskom poslije 24 godine čekanja. Dobio je nagradu za najboljeg trenera turnira, ali ništa od toga ga nije spriječilo da ponovo bude nezadovoljan. Vidjeli smo kako je odjurio sa terena poslije poraza u finalu, a na konferenciji za medije je bio ljut.

Istakao je da nema zbog čega da bude zadovoljan iako je sa svojim timom napravio istorijski uspjeh. Turska je zaista kontrolisala finale do pred sam kraj i na kraju ispustila zlato.

"Sve tri nedjelje u Rigi tokom Evurobasketa pričao sam previše na pres konferencijama. Sada nemam šta da kažem jer smo jako uznemireni porazom u utakmici koju smo kontrolisali i koja je bila u našim rukama. Kada izgubim, nikada nisam zadovoljan. Možda sutra ili narednih dana vidimo nešto pozitivno", rekao je Ergin Ataman.

Nakon 11 promjena u vođstvu Denis Šreder se pojavio kao ključni faktor i uspio je da "odlijepi" nove prvake Evrope. Alperen Šengun je na kraju promašio trojku za izjednačenje, ali nije htio da ga kritikuje trener.

"Ne volim da komentarišem odluke igrača. Utakmica je završena", rekao je turski selektor i tako izbjegao da kritikuje svog najboljeg košarkaša.

