"Sistem pobijedio prepotentnog pojedinca": Milutin Aleksić opleo po Šengunu poslije poraza na Eurobasketu

Milutin Aleksić poslije pobjede Njemačke nad Turskom istakao da je sistem pobijedio pojedinca, misleći na Alperena Šenguna.

Reprezentacija Njemačke postala je šampion Evrope pobjedom nad Turskom. Bio je zanimljivo vidjeti sudar dva tima koja nisu doživjela nijedan poraz na čitavom Eurobasketu, a i samo finale je bilo takvo - uzbudljivo, uz mnogo tenzija i promjena rezultata i mnogo smenjivanja lidera na terenu, ali je naravno Alperen Šengun ostao kao vodeća figura nacionalnog tima Turske. Ipak, bivši košarkaš, a sada analitičar Milutin Aleksić podvlači - sistem je pobijedio pojedinca.

Deniš Šreder nije bio sjajan u susretu protiv Turske, izostali su njegovi standardni poeni, ali je bio najbolji kad je bilo najvažnije. Sa druge strane, Šengun je bio vrlo dobar tokom čitavog meča, ali u momentima kada se rezultat lomio, tada su izostali poeni NBA zvijezde.

"Interesantno je da je sistem pobijedio jednog prepotentnog pojedinca, arogantnog.Vjerovao je da može sve da stavi na leđa i da iznese. To je za mene jaka poruka u kom pravcu ide košarka", započeo je Aleksić na Areni sport poslije pobjede Njemačke nad Turskom na Eurobasketu.

"Vidjeli smo da se jedan pomoćni trener fenomenalno snašao, da se prvi trener zbog bolesti povukao, a igrači se tako disciplinovano ponašaju i znaju ko šta radi u svakom momentu, a onda i samo iskustvoŠredera. On jednostavno uživa povjerenje saigrača, bio je tri četvrtine nervozan, pomalo je bio i tragičar, ali kad pogledamo on ima dabl-dabl u tom momentu. Imao je 10 asistencija i 10 poena, što govori o njegovoj veličini."

Ataman je tokom čitavog takmičenja koristio manje-više iste igrače, pa je Aleksić morao da doda:

"Složiću se da je kratka rotacija, koju je radio Ataman, jer daje potpuno povjerenje svojim igračima, Džedi Osman - iako je bio besprekoran - igrao je 40 minuta. Ne pamtim u modernoj košarci da je neko igrao 40, postoji uvijek barem dva minuta da neko izađe, bilo je pravilo. Međutim, baš kad je trebalo Šengun je skratio ruku, to je atipično za njega, ne mislim da je stvar neiskustva, koliko mislim da je i umor došao do izražaja i sigurno negdje situacija u kojoj se nije dosad našao".

"Njemačka je više nego zasluženo pobijedila, to ćemo vidjeti u igračima koji su doprinijeli u mini-rolama. Prije svega Obst, kad igrate njega u ekipi igrate 'četiri na četiri', niko ne smije da ga ostavi sekund samog, čovjek sve kažnjava. Imamo Tajsa, koji je bio užasan u defanzivi, ali je pogodio onu trojku i pokazao da ima hrabrost kada to treba. Imamo Da Silvu koji je iz drugog plana donio ono što smo vidjeli i u polufinalu, Bonga i Vagner, o njima i ne bih da pričam... Zaista više nego zasluženo", bio je

