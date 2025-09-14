Ovo je najbolja petorka Eurobasketa!

U najboljoj petorci Eurobasketa nalaze se samo NBA igrači.

Evropsko prvenstvo je završeno, a reprezentacija Njemačke je novi šampion. Poslije velike pobjede nad nacionalnim timom Turske, uslijedilo je slavlje, potom i tradicionalna dodjela priznanja i medalja. U idealnoj petorci bilo je mjesta samo za Luku Dončića, kao igrača koji je bio izvan tima koji nije bio među četiri najbolje ekipe.

Najprije je Isak Bonga dobio priznanje za najbolje igrača finala, s obzirom na to da je igrač Partizana u ključnim momentima bio onaj koji je pravio razliku i donosio poene Njemačkoj kad je bilo najvažnije. Ipak, za njega nije bilo mjesta u idealnoj petorci, pošto su se među najboljim igračima našli samo oni koji nose dresove NBA timova.

Igrač Sakramenta Denis Šreder, kao igrač pobjedničke ekipe, dobio je priliku da se nađe u idealnoj postavi. Možda kapiten Njemačke nije bio na visini zadatka u ovom meču pošto je ubacio 16 poena, od kojih je posljednjih šest bilo u samom finišu meča, baš kad je šampionu svijeta i Evrope bilo neophodno. Šreder je na ovom takmičenju bilježio 20,3 poena.

Sličan učinak imao je i njegov saigrač Franc Vagner, koji je pored Isaka Bonge bio lider na terenu. Njih dvojica imali su ključnu rolu na početku meča, a onda nastavili da tokom čitavog susreta pogađaju važne koševe. Igrač Orlanda je na ovom takmičenju bilježio 20,8 poena, dok je u finalu ubacio 18 poena i uhvatio osam skokova, ali i podijelio dve asistencije.

Još jedan učesnik finala našao se u idealnoj petorci, a to je Alperen Šengun, igrač Hjustona. "Bejbi Jokić" kako ga nazivaju je u finalu ubacio 28 poena, ali na skoku nije imao standardni doprinos, pa je ostao bez dabl-dabl učinka koji je inače bilježio. Uhvatio je svega tri lopte, ali je njegov procenat šuta iz igre bio 50 posto, uz dosta loš učinak za tri poena 1-5. Šengun je na ovom takmičenju bilježio 21,6 poena.

Naravno, među važnim igračima je i Janis Adetokunbo, igrač Milvokija, koji je bilježio 27,3 poena po utakmici, a meč za treće mjesto odigrao krajnje maestralno - ubacio je 30 poena i uhvatio 17 skokova, uz šest asistencija. Posljednji na listi, ali ne i najmanje važan je naravno Luka Dončić. Zvijezda Lejkersa je najbolji strijelac Eurobasketa sa prosjekom od 34,7 poena, pa i to što nije uspio da sa Slovenijom stigne dalje od četvrtginala svakako ne umanjuje njegov uspjeh.

Ko je u idealnoj petorci?

Denis Šreder (Njemačka)

Luka Dončić (Slovenija)

Franc Vagner (Njemačka)

Janis Adetokumpo (Grčka)

Alperen Šengun (Turska)

