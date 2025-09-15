Ergin Ataman se rasplakao pred Turcima: Vratio se bez zlata, pa završio u suzama

Selektor Turske Ergin Ataman emotivno doživio doček u Istanbulu.

Izvor: Tivibu Spor/X/Printscreen

Selektor Turske Ergin Ataman definitivno je bio jedna od najvećih zvijezda Eurobasketa. Ratovao je sa FIBA, davao velika obećanja, ali na kraju nije uspio da osvoji zlatnu medalju, pošto su Nijemci bili u finalu. Odmah nakon poraza je izletio iz hale, vidjelo se koliko mu je teško, ali je na kraju dobio utješnu nagradu za najboljeg trenera turnira.

Reprezentacija Turske je tokom dana stigla u Istanbul, gdje ih je na aerodromu dočekao veliki broj navijača, ali i zvaničnika. Kada je Ataman trebalo da se obrati Turcima, jedva je smogao snage, dok je u jednom momentu i zaplakao.

"Željeli smo da na kraju utakmice čujemo našu himnu i podignemo pehar. Igrali smo dobro 38 minuta, ali na kraju nas je uhvatila panika zbog pobjede uz mali nedostatak i sreće. Navikao sam da pobjeđujemo, ovaj tim će jednog dana biti šampion", rekao je emotivni Ataman.

A Milli Takım Koçu Ergin Ataman, hava alanında duygusal anlar yaşadı.



(via@tivibuspor)pic.twitter.com/nFwbDVaKEn — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR)September 15, 2025

Shvatio da je pogriješio

Za razliku od protekle dvije sedmice u Rigi, Ataman je zanemeo na konferenciji poslije poraza u finalu. "Sve tri nedelje u Rigi tokom Evrobasketa pričao sam previše na pres konferencijama. Sada nemam šta da kažem jer smo jako uznemireni porazom u utakmici koju smo kontrolisali i koja je bila u našim rukama. Kada izgubim, nikada nisam zadovoljan. Možda sutra ili narednih dana vidimo nešto pozitivno", rekao je Ergin Ataman.

Samo dan ranije je poručio: "Ja sam najbolji trener u Evropi, ne gubim u finalima"!