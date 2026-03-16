Novi doping skandal potresa tenis!

Marinko Matošević suspendovan je zbog doping skandala na četiri godine.

Izvor: Francisco Estrada / AFP / Profimedia

Skandal potresa svjetski tenis - Marinko Matošević (40) je suspendovan zbog dopinga. Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) saopštila je da je nekadašnji australijski teniser i trener prekršio pravila o dopingu i donijela odluku o četvrogodišnjoj suspenziji.

Njegov najbolji plasman u karijeri bio je 39. pozicija iz februara 2013. godine i zbog toga je ovakva odluka još više šokirala javnost. Ne radi se o igraču koji je kuburio sa rangom, bio na dnu, pokušavao da dođe do vrha i na ilegalne načine, već o igraču koji je bio među najboljih 40 na svetu. Penzionisao se 2018. godine i bio je trener Kristofera O'Konela i Džordana Tompsona. Na grend slemovima mu je najbolji plasman drugo kolo u singlu i treće kolo u dublu.

"Nezavisni tribunal je ustanovio da je Matošević pet puta prekršio anti-doping pravila u periodu od 2018. do 2020. godine i da je koristio krvni doping i to dok je još bio aktivan igrač. Takođe, pomagao je drugim igračima da vrše krvni doping, savjetovao ih kako da izbjegnu pozitivan doping test i kako da koriste zabranjenu supstancu klenbuterol. Tokom procesa je negirao sve te optužbe, pa je putem medija sve to priznao pre saslušanja", navodi se u saopštenju i dodaje se da je u obraćanju medijima javno isprozivao ITIA i ljude koji su vršili istragu zbog načina na koji je sve to vođeno i rađeno, ali je iz ITIA sve to negirano.

Zbog ove odluke Matoševiću je zabranjeno da se bavi teniskim poslom i bilo kakvim radom sa igračima ili bilo kim u svijetu tenisa u predstojeće četiri godine, odnosno sve do 15. marta 2030. godine.

An independent tribunal has suspended Australian tennis coach and former player Marinko Matosevic for four years under the Tennis Anti-Doping Programme.



An independent tribunal determined that Matosevic committed five anti-doping violations, including blood doping, possession…pic.twitter.com/wGjRDhyGPu — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis)March 16, 2026

Marinko Matošević rođen je 8. avgusta 1985. godine u Jajcu. Njegovi roditelji Branko i Ljubica preselili su se u Melburn kada je bio mali i tamo je trenirao fudbal i tenis prije nego što se odlučio za "beli sport".

Počeo je sa 10 godina i njegov talenat brzo je primijetio dubl specijalista Mark Vudford koji ga je "uzeo pod svoje" i sa njim krenuo da radi. Najveći uspjeh mu je finale turnira u Delrej Biču 2012. godine gdje je pobijedio igrače poput Ive Karlovića i Ernesta Gulbisa, ali je u finalu izgubio od Kevina Andersona.

Najveće pobjede u karijeri upisao je protiv Fernanda Verdaska i Miloša Raonića. U posljednjoj sezoni 2018. godine je sve češće gubio u kvalifikacijama za turnire i onda je odlučio da se povuče iz tenisa u novembru iste godine.

